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Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
Buldan ilçesinde bulunan kızılçam ormanında, bugün saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 20 personel ve 7 arazözle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında yaklaşık 1 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.

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Buldan'da 1 dekar ormanlık alan yandıBuldan'da 1 dekar ormanlık alan yandı

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