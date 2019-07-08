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Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Elnur Mintaş'ın sokakta düşürdüğü 14 bin TL'lik altın kolyeyi bulan Hasan Hüseyin Usluer, polis merkezine gidip, teslim etti.

Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Elnur Mintaş'ın sokakta düşürdüğü 14 bin TL'lik altın kolyeyi bulan Hasan Hüseyin Usluer, polis merkezine gidip, teslim etti. Mintaş, kolyesini bulup getiren Usluer'in elini öperek teşekkür etti.
Tavşanlı ilçesinde oturan Elnur Mintaş, geçen Cumartesi akşamı yakınlarının düğününe katıldı. Gece eve dönerken boynundaki yaklaşık 14 bin TL'lik altın kolyesi ve küpelerini düşüren Mintaş, durumu fark edince Tavşanlı Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Mintaş durumu anlatırken, Polis Merkezi’ne gelen Güzelyurt köyünde oturan Hasan Hüseyin Usluer ise düğün salonu çevresinde dolaştığı sırada altın kolye ve küpeleri bulduğunu söyleyip polislere teslim etti. Kolye ve küpelerin Elnur Mintaş'a ait olduğunu tespit edilerek kendisine teslim edildi. Elnur Mintaş, kolyesini bulan Hasan Usluer'in elini öperek teşekkür etti. Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Mustafa Özel, Hasan Hüseyin Usluer'in göstermiş olduğu bu güzel davranıştan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Bulduğu 14 bin TL'lik altın kolyeyi sahibine teslim etti

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