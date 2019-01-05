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Bulduğu parayı, notla birlikte panoya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

BARTIN'da bir apartmanın elektrik sayaçlarını okumaya gelen görevli, bulduğu parayı, 'Sahibini kamera kayıtlarından bulabilirsiniz' şeklinde notla birlikte panoya astı.

Bulduğu parayı, notla birlikte panoya bıraktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir apartmanın elektrik sayaçlarını okumaya gelen görevli, bulduğu parayı, 'Sahibini kamera kayıtlarından bulabilirsiniz' şeklinde notla birlikte panoya astı.
Tuna Mahallesi Öztem Çınçın Sitesi'nde elektrik sayaçlarını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi Tuncay Çömlek, kapı girişinde 20 TL buldu. Tuncay Çömlek bulduğu parayı "Dikkat kapı girişinde 20 TL buldum. Panoya koydum, kamera kayıtlarından bulabilirsiniz" diye yazdığı notla birlikte toplu iğne ile panoya bıraktı. Apartman sakinleri Tuncay Çömlek'in davranışını takdir etti.

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