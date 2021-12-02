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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi"

02.12.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi"

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifa eden, bir süredir Erdoğan'la arasının açık olduğu bilinen Arınç, görüşmenin ardından BBC Türkçe'ye bilgi verdi.

Arınç, Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.

Saat 21.00'e doğru Erdoğan'ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, "Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi" dedi.

Kasım 2020'de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın uzun tutukluluk sürelerini eleştirmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerine hedef olduğu ve ardından YİK'ten istifa eden Arınç, kısa bir süre önce "Kırgınım ve üzgünüm" demişti.

Bülent Arınç Pazartesi günü BBC Türkçe'de yayımlanan röportajında, "Biz ağabey-kardeş ilişkisi içindeyiz. Evet, eski samimi günler şu anda yok ama bu bizim özündeki beraberliğimizi değiştirmez. Elbette bana karşı söylenmiş sözlerden dolayı kendisinden bir helallik dilerim, beklerim" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren Arınç, "Ben onu Bahçeli gibi görmüyorum. O ne söylerse onunla başka türlü hesaplaşırız zamanı, zemini geldiğinde. Ama bir adam eşkiyaya sahip çıkarken benim kardeş diyebildiğim bir insan bana sahip çıkmazsa ben bundan gücenirim" ifadelerini kullanmıştı.

Kendisine partide görev almak üzere bir teklif verilmesini beklemediğini söyleyen Arınç, AKP Genel Başkanlığı görevini de yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' belirtmiş, "Beni fazla zorlamasınlar" demişti:

"Ben AK Parti'nin kurucusuyum, evin sahibiyim. AK Parti'de benden daha kıdemli insan yok. AK Parti'de olacağım, cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir."

Özgül ağırlığı olan AKP'lilerle ilgili soruya da Arınç, "Özgül ağırlığı olan kişi kalmadı. Kala kala bir ben kaldım, onun da ne kadar azaltıldığını görüyoruz." yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın adaylığı tartışması

Arınç'ın BBC Türkçe'ye verdiği röportajda yaptığı "Adayımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden 'Ben aday olacağım' diye bir söz gelmedi. Dememeleri doğru zaten, bugünden yarına bir karar vermemek lazım" açıklaması da tartışma yarattı.

Salı günü AKP MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ömer Çelik'e de, Arınç'ın ifadeleri soruldu.

Çelik, "Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde adayı tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu açıdan hiçbir gri alan yoktur. Bu apaçık bir gerçek, izahtan vareste derler ya, buna verilecek en iyi örnektir" yanıtını verdi.

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