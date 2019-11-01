Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, YİK üyesi Bülent Arınç’ın, katıldığı bir Youtube kanalında “KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir polisi gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Ve ben onlara birkaç kuruş fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman, bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğüm zaman acı duyuyorum. Bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan genel müdür gördüğümde felaket oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye, kimse savunamaz bunu“ diyen Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi Bülent Arınç’ı bunun planlanarak, kurgulanarak, zamanlaması manidar sözlerinden dolayı kınadığını söyledi.

Ziya Sözen, Bülent Arınç’ın daha önce de PKK ile irtibatı ve iltisaklı mahkemelerce kesinleşmiş ve bundan dolayı cezaevine girmiş, hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmış ve en son Mardin’de HDP’nin belediye Başkanı iken PKK’ya yardım ve yataklıktan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk için de ‘Ahmet Türk’ü tanırım. Ahmet Türk PKK’lı değil, iyi adamdır’ şeklinde sözler sarf etmiş olduğunu belirterek, “Şehit ailelerini ve gazilerini temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olarak, bir şehit çocuğu olarak Bülent Arınç’ın bu küstahça sözleri karşısında kimse bizden susmamızı beklemesin. Bülent Arınç bu sözleriyle aşikar bir şekilde hepimizin gözlerinin içine baka baka FETÖ’yü desteklemiştir. Cumhurbaşkanımızın “FETÖ’cülere acırsak, acınacak duruma geliriz“ sözleri ortada iken Bülent Arınç bu sözleri neden sarf ediyor. Bülent Arınç bu sözleri sarf ederken kimse kendisine neden cevap vermiyor. Çünkü bu sözler yenilir yutulur sözler değildir. Bülent Arınç bu sözleri sarf ettikçe ödüllendiriliyor. Damadı FETÖ’den cezaevinde yatmakta iken neden dışarı çıkarıldı. Bülent Arınç bunca meydan okumaya karşın neden hala Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevini yürütüyor. Oğlu neden milletvekili yapıldı. Türkiye sadece Bülent Arınç’tan mı ibaret. Bülent Arınç bu gücü nereden ve kimden alıyor. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu soruların cevabını öğrenmek en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.