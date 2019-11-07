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Bülent Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar: 'KHK bir faciadır' dememeliydim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 23:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "KHK faciadır" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç, "Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar: 'KHK bir faciadır' dememeliydim

Habertürk canlı yayınına bağlanan Bülent Arınç'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

Yargıyı kutsallaştırmak gibi bir iddiam hiç olmadı.

Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı çok olumlu geçti.

İstifa haberlerim yayınlandı, böyle bir şey yok.

2014’ten sonra bazı konularda parti ile ayrı düştüm

Partimin hizmetinde, Cumhurbaşkanı’nın yanındayım.

Şehitlerin istismarını yapanlardan değilim.

"KHK FACİADIR DEMEMELİYDİM"

Evet şunu belki söylememeliydim, 'KHK bir faciadır'. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK'lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti.

Yargı ile komisyon kararları arasında çelişki var.

"NEDİM ŞENER ERGENEKON VE BALYOZ'UN RÖVANŞINI ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım. 80 yaşındaki bir kadın gazeteci tahliye ediliyor, Nedim Şener dövünüyor. Ergenekon ve Balyoz'un rövanşını almaya çalışıyor.

ARINÇ'TAN NEDİM ŞENER'E: KHK FACİADIR DEMİŞTİM AMA SENİN KONUŞMAN TAM BİR FACİA

Nedim Şener, ağırlaştırılmış müebbet aldımı zil takıp oynuyor, Yargıtay bozdumu ağlıyor. Beraat suçmuş gibi konuşuyor.

KHK faciadır demiştim ama senin (Şener) konuşman tam bir facia.

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Son dakika Bülent Arınç KHK Habertürk Nedim Şener

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