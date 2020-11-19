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Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

19.11.2020 23:48 | Son Güncelleme:
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Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklaması

Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Arınç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuştu. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda soruları yanıtladı.

"KORONA SÜRECİNDE DEMİRTAŞ'IN KİTABINI OKUDUM"

Selahattin Demirtaş hakkında konuşan Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun.

Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek.

"TAHLİYESİ OLABİLİR"

Ben Başbakan Yardımcısı iken çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı, yani bunun da tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler."

"OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLU KALMASINA HAYRET EDİYORUM"

İş insanı Osman Kavala’nın da tutukluğuna değinen Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım.

Ey hakim ve savcılar; Osman Kavala’nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım."

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BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Bülent Arınç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili de,
“İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu’nda isim zikretmedik” dedi.


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