Bülent Turan kimdir, nereli? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan kaç yaşında, evli mi?

Bülent Turan, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. İşte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan hakkında bilgiler...

BÜLENT TURAN KİMDİR?

Bülent Turan 17 Ocak 1975 tarihinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dünyaya geldi.

Orta öğrenimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı.

Hukukçular Derneği’nde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürdü.

BÜLENT TURAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bülent Turan, siyasi kariyerine AK Parti'de başladı.

Turan, 2002 ve 2006 yılları arasında AK Parti istanbul Gençlik Kolları il Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise giren Turan, 26. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekili oldu. 14 Kasım 2017 tarihinde 2.defa Grup Başkanvekili seçildi.

Bülent Turan evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

