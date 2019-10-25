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Bulgar yazardan “Sofya’daki Camiler” kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bulgar yazardan “Sofya’daki Camiler” kitabı

SOFYA (AA) – Bulgaristan’da Osmanlı mirası ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atan yazar Lübomir Mikov, “Sofya’daki Camiler” isimli son kitabını tanıttı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün himayesinde düzenlenen tanıtımda konuşan yazar Mikov, 17. Yüzyıl Sofya'sında çok sayıda Osmanlı tarihi mirası bulunduğunu söyledi.

Günümüzde sadece Banyabaşı Camisi'nin ibadete açık bulunduğunu belirten Mikov, "Farklı kaynaklara göre 17. yüzyılda burada 150 ile 300 arasında cami ve mescit bulunuyordu.” dedi.

Mikov, Avrupa'ya yönelen Osmanlılar için Sofya'nın önemli bir idari, askeri, ticari ve dini merkeze dönüştüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan kitap miras osmanlı

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