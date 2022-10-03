Bulgaristan seçimlerinde kim kazandı? 2022 Bulgaristan seçimlerini kazanan parti hangisi oldu?

Bulgaristan seçim sonuçları ve sandık çıkış anketleri merak edildi. Ayrıca Bulgaristan seçim sonucu öncesinde güven oyları dolayısıyla siyasi kriz de baş göstermişti. İşte, 2022 Bulgaristan seçimleri sonuçları...

BULGARİSTAN SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Önceki gün yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada yer aldı. Çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyları yüzde 14.4'ü ile ülkenin üçüncü siyasi gücü olmuş oldu. Bulgaristan'da 22 Haziran tarihinde Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesi sonrası hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinden sonra ise parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmiş oldu.

Devlet Başkanı Rumen Radev tarafından hükümeti kurma görevi Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması sebebiyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Ayrıca Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğunda yer almıştı.

Bulgaristan'da geçtiğimiz sene ise toplamda üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmişti. Ve seçimler sonrası, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve gelmişti.

