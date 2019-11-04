HABER

Bulgaristan’da ajanlıkla suçlanan STK başkanına Rusya’da devlet nişanı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 19:17 | Son Güncelleme

Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen ‘Rusya Hayranları’ isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.Bulgaristan’da faaliyet gösteren Rusya Hayranları’ isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rus ajanı olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz ay ev ve iş yerinin aranmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.

Ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesi ile evine operasyon düzenlenen ‘Rusya Hayranları’ isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi.
Bulgaristan’da faaliyet gösteren Rusya Hayranları’ isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Nikolay Malinov, Rus ajanı olduğu gerekçesi ile geçtiğimiz ay ev ve iş yerinin aranmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından devlet nişanı ile ödüllendirildi. Malinov Moskova’da düzenlenen resmi törende Putin tarafından verilen devlet nişan ile birlikte yaklaşık 30 bin Euro para ödülünün de sahibi oldu.
Geçen hafta Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde büyükelçi birinci sekreteri görevinde bulunan bir Rus diplomatın casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle Bulgaristan’dan kovulması üzerine, Moskova’dan gelen bu adım Bulgaristan’da dikkat çekti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Zehirlenmelere aynı dönemde büyüyen yabani bir ot yol açtıZehirlenmelere aynı dönemde büyüyen yabani bir ot yol açtı
Ukrayna-Polonya sınırında 6’sı Türk 7 kişi gözaltına alındıUkrayna-Polonya sınırında 6’sı Türk 7 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.