Bulgaristan'da yerel seçimler

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde, ülkenin büyük kentlerinde sonuçlar 6 Kasım'da yapılacak ikinci turun ardından belli olacak.

Ülkede 66 parti ve koalisyonun adaylarının yarıştığı yerel seçimlerin ilk turu yapıldı.

Kayıtlı 6 milyon 228 seçmenin olduğu ülkede, kamuoyu araştırma şirketleri, katılım oranını yüzde 43 olarak duyurdu.

Alpha Research isimli kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Sofya'da iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı ve mevcut Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova, oyların yüzde 34'ünü aldı.

Fandıkova'nın en yakın rakibi Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) adayı eski Ombudsman Maya Manolova ise yüzde 26 oy aldı.

Buna göre, yeni Sofya Belediye Başkanı, Fandıkova ile Manolova arasında yapılacak 2. tur seçiminin ardından belli olacak.

Sofya'nın yanı sıra Varna ve Filibe gibi büyük şehirlerde de yerel yöneticiler, ikinci turun ardından seçilecek.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde de daha önce üst üste 4 dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Aziz, ilk tahminlere göre oyların yüzde 49,9'unu aldı.

Aziz, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından aday gösterilmişti.

İki turlu yapılan yerel seçimlerde, ilk turda seçilmek için geçerli oyların yüzde 51'ini almak gerekiyor.

Bu orana ulaşamayan en yüksek oy alan iki aday, ikinci turda yarışıyor.

Yerel seçimlerin ikinci turu 6 Kasım'da yapılacak.

