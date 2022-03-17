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Bulunmaz bir nimet: Kanı temizler, kemik erimesini önler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

17.03.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde neredeyse her yerde yetişen siyah üzümün inanılmaz faydaları bulunmakta. Eskiler siyah üzüm yiyenlerin yaşlanmadığını söyler. Tazesi ayrı kurusu ayrı faydalı olan siyah üzüm doğal antibiyotik denilecek kadar güçlü bir meyvedir. Kalsiyum, potasyum ve demir açısından oldukça zengindir. Kanı temizler, kemik erimesini önler, kolesterolü düşürür, gençleştirir... İşte siyah üzümün inanılmaz faydaları.

Bulunmaz bir nimet: Kanı temizler, kemik erimesini önler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

Adeta bir gençlik iksiri olan siyah üzüm sağladığı faydalarla öğrenenleri şaşırtıyor. Siyah üzümü düzenli olarak tüketenlerin bağışıklık sistemi çelik gibi güçlü oluyor.

Siyah üzüm, doğal antibiyotik denilebilecek güçte bir meyvedir. Kalsiyum, potasyum ve demir açısından oldukça zengindir. Çekirdekli ve çekirdeksiz olarak iki versiyonu bulunmaktadır ve çekirdekli üzüm içerisindeki bu gizli cevher, bağışıklık sistemi için son derece faydalı bir bileşendir.

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Gerçek bir şifa deposu olan siyah üzüm içeriğinde resveratrol sayesinde hem kişileri kanser gibi ölümcül hastalıklardan koruyor hem de hücreleri gençleştirerek yaşlanmaya engel oluyor. Diğer yandan kilo verdirme özelliği de olan bu üzümün kabuğu da aynı özellikleri taşıyor.

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HARVARD ÜNİVERSİTESİ İNCELEDİ

Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmalara göre, bir tür antioksidan olan resveratrolün gençleştirici etkisini gözlemlediler. Bazı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgilere göre bu madde gençliğin iksiri olabilir.

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HANGİ MEYVELERDE VAR?

Gençlik iksirinin özü olabilecek potansiyele sahip olan bu resveratrol, böğürtlen, yaban mersini ve ahududu gibi meyvelerin yanı sıra, kırmızı şarap ve yer fıstığında da bulunmakta. Yine pek çok yiyecekte olsa da en yüksek miktarda siyah üzümün kabuğu ve çekirdeğinde bulunduğu tespit edilmiş. Bu da demek oluyor ki, bol bol siyah üzüm tüketmek sizi hem gençleştirecek hem de sizi kanserden koruyacak.

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Diğer yandan üzüm antienflamatuar bir özelliğe de sahip. Ayrıca vücut sıvılarındaki pH’ın düzenlenmesinde de yardımcı bir etki gösteriyor. Cilt üzerinde de oldukça olumlu bir etki yaratan üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Tüm yaşamsal fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiye sahip olan bu besini, beslenmenize mutlaka dahil etmelisiniz.

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SİYAH ÜZÜMÜN SAĞLIĞA FAYDALARI

  • Kansızlığı giderir
  • Cilt problemlerine iyi gelir
  • Saç köklerini güçlendirir
  • Kemik erimesini önler
  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Kolesterolü düşürür
  • Astım rahatsızlığına iyi gelir
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur
  • Vücuda enerji verir
  • Kansere karşı korur
  • Karaciğer yağlanmasını engeller.
  • Vücudu toksinlerden arındırır.
  • Kanı temizler.
  • Migren ve Alzheimer rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Katarakt riskini azaltır.
  • Böbrek hastalıklarının oluşmasını önler.
  • Enfeksiyon ve iltihap gibi problemlerin tedavisinde etkilidir.
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