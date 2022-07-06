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  4. Buluşacağı erkeklerin mutlaka yaptırması gerekiyor! Sosyal medyada büyük tepki aldı

Buluşacağı erkeklerin mutlaka yaptırması gerekiyor! Sosyal medyada büyük tepki aldı

06.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan 31 yaşındaki bir kadın Tinder profilinde erkeklerle buluşmadan önce vazektomi yaptırdıklarına dair kanıt belge istedi. Bu istek sosyal medyada büyük tepki görürken kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu.

Buluşacağı erkeklerin mutlaka yaptırması gerekiyor! Sosyal medyada büyük tepki aldı

Roe V. Wade, Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajın anayasal bir hak olduğunu ortaya koyan davanın adıdır. ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. Bu sebeple kadınlar hamile kalmamak adına yeni çözüm yolları aramaya başladı. 31 yaşındaki bir kadın Tinder biyografisini güncelleyerek “VAZEKTOMİ GEREKLİ” yazdı. Genç kadın güncellediği biyografisinde Roe-Wade kararının iptal edilmesinden sonra herhangi bir cinsel ilişkiye girmeden önce vazektomi yaptırdığına dair kanıt içeren belgeyi görmek istediğini belirtti.

“TÜM BEKAR KADINLAR BUNA İHTİYAÇ DUYMALI”

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Bu paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kişi şöyle yazdı: "Onu suçlamıyorum. Kazayla bebek istemeyen tüm bekar kadınlar buna ihtiyaç duymalı. Prezervatif kırılıyor, hap %100 değil. Kürtaj bazı eyaletlerde hapis cezasına çarptırılıyor." Bir diğer kullanıcı ise alternatif bir koruma önerdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kendinizi gen havuzundan çıkardığınız için teşekkür ederiz" dedi.

KADININ DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE HAKARET ETTİLER

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Bir başkası, "Bir adamın size ancak tüplerinizi bağlarsanız sizinle yatacağını söylediğini hayal edin. Kulağa oldukça haklı ve olgunlaşmamış geliyor" dedi. Hatta bazıları, internet üzerinden kadının dış görünüşüne hakaret edecek kadar ileri gitti.

KADINLARIN YILLARDIR HORMONLARI ZARAR GÖRÜYOR

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Bir tanesi, "Kadınların korunma yöntemleri on yıllardır hormonlarımızı değiştiriyor. Doğum kontrol hapları kullanıyor, cerrahi sterilizasyona giriliyor. Şimdi daha yüksek başarı oranına sahip erkekler için güvenli bir seçenek var ve siz bunu istemek için çok fazla gibi davranıyorsunuz" diye yazdı

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