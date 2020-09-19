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Buluştuğu kişi travesti çıkınca bıçakladı, sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bursa’da fuhuş için buluştuğu kişi travesti çıkınca onu bıçaklayan genç adam daha sonra sinir krizleri geçirdi.Olay merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4.

Bursa’da fuhuş için buluştuğu kişi travesti çıkınca onu bıçaklayan genç adam daha sonra sinir krizleri geçirdi.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 32 yaşındaki M.S., telefondan tanıştığı 25 yaşındaki B.Ş. ile fuhuş yapmak için anlaştı. B.Ş.’ye ait eve giden M.S. burada B.Ş.’nin trans birey olduğunu fark etti. İkili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. M.S. tartışma sırasında B.Ş.’yi boğazından ve bacağından hafif şekilde bıçakladı.
Bıçaklanan B.Ş. polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, sağlık ekiplerine de bilgi verdi. Yaralı B.Ş. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, şüpheli M.S. ise olay yerinde kriz geçirdi.
M.S.’nin fenalaştığını gören polis ekipleri, yeniden sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar M.S.’ye müdahale etti. Polisler, M.S.’nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı. M.S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıdı.

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