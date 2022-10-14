Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

Sağlıklı beslenildiğinde gün içerisinde nasıl dinç, pozitif hissediyorsak sağlıksız beslenildiğinde de yorgun, bitkin ve negatif hissederiz. Sağlıksız beslenme daha çabuk acıkmaya neden olur ve kilo alımı başlar. Ancak eksi yönleri bunlarla kalmaz, hayatınızdan çalar. İşte detaylar...

ASİTLİ İÇECEKLER

Tatlandırıcılı asitli içecekler hem kilo aldırır hem de yaşam kalitenizi düşürür. Bu gıdalarda hormonları etkileyen koruyucular bulunur. Asitli içecekler yerine evde hazırlanmış meyve sularını tercih edebilirsiniz.

İŞLENMİŞ ET

Et yemek sağlıklıdır ancak işlenmişi zararlıdır. Her çeşit işlenmiş ette nitrat, sodyum ve kimyasal kattı maddeleri bulunuyor. Bu şekilde işlenmiş etler uzun süre dayanıklı kalıyor.

İşlenmiş etler çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve kansere yol açabilir. Ayrıca susuzluk, depresyon, cil problemleri, karaciğer hasarı da oluşturabilir.

HIZLI YEMEK (FAST FOOD)

Bir sipariş kadar uzakta olan hızlı yemek tüketimi son dönemlerde oldukça arttı. Bu gıdalar fazla miktarda tuz, koruyucu madde, trans yağ barındırıyor. Damar hastalıklarına, metabolik bozukluklara, duygu durum bozukluklarına ve kansere yol açabiliyor.

CİPS

Bol miktarda koruyucu yağ barındıran cipsler yüksek ısıda, kızgın yağda pişiriliyor. İçerisinde akrilamid maddesi yer alıyor. Meme, kolon, prostrat kanserine yol açıyor.

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmeğin içerisinde besleyici madde yer almıyor. Kan şekerini yükseltiyor.





