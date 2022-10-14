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Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

14.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı birçok yiyecek bulunduğu gibi sağlıksız da birçok besin bulunuyor. Son zamanlarda tüketimin artması, pandemiyle eve yemek servislerinin çoğalmasıyla sağlıksız beslenme arttı. Ancak bunları yerken iki defa düşünmenizde fayda var. Çünkü bu besinler yaşam kalitenizi düşürdüğü gibi ömrünüzden de çalıyor!

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

Sağlıklı beslenildiğinde gün içerisinde nasıl dinç, pozitif hissediyorsak sağlıksız beslenildiğinde de yorgun, bitkin ve negatif hissederiz. Sağlıksız beslenme daha çabuk acıkmaya neden olur ve kilo alımı başlar. Ancak eksi yönleri bunlarla kalmaz, hayatınızdan çalar. İşte detaylar...

ASİTLİ İÇECEKLER

Tatlandırıcılı asitli içecekler hem kilo aldırır hem de yaşam kalitenizi düşürür. Bu gıdalarda hormonları etkileyen koruyucular bulunur. Asitli içecekler yerine evde hazırlanmış meyve sularını tercih edebilirsiniz.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

İŞLENMİŞ ET

Et yemek sağlıklıdır ancak işlenmişi zararlıdır. Her çeşit işlenmiş ette nitrat, sodyum ve kimyasal kattı maddeleri bulunuyor. Bu şekilde işlenmiş etler uzun süre dayanıklı kalıyor.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

İşlenmiş etler çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve kansere yol açabilir. Ayrıca susuzluk, depresyon, cil problemleri, karaciğer hasarı da oluşturabilir.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

HIZLI YEMEK (FAST FOOD)

Bir sipariş kadar uzakta olan hızlı yemek tüketimi son dönemlerde oldukça arttı. Bu gıdalar fazla miktarda tuz, koruyucu madde, trans yağ barındırıyor. Damar hastalıklarına, metabolik bozukluklara, duygu durum bozukluklarına ve kansere yol açabiliyor.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

CİPS

Bol miktarda koruyucu yağ barındıran cipsler yüksek ısıda, kızgın yağda pişiriliyor. İçerisinde akrilamid maddesi yer alıyor. Meme, kolon, prostrat kanserine yol açıyor.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmeğin içerisinde besleyici madde yer almıyor. Kan şekerini yükseltiyor.

Bundan sonra yerken bir daha düşünün! Bu yiyecekler ömrünüzden çalıyor

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Anahtar Kelimeler:
cips hayat yiyecek
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