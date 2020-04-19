Bunlar olmadan mutlu bir evlilik mümkün değil!

İki kişinin aşkla, heyecanla başlayan evliliğinde samanlık seyran olur ve imzalar atılır. Ya sonrası… Eşlerin birbirlerinin artılarını eksilerini görmeye başlamalarıyla çatışmalar kendini göstermeye başlar. Bu da umutla başlayan evlilikte, sevginin gücünün yavaş yavaş kaybolmasına neden olur. Aslında aranan mutluluğu ve zor sanılan evliliği çok kolay sürdürebilirsiniz. Mutlu bir evliliğe sahip olmak için yapmanız gerekenlere birlikte göz atmaya ne dersiniz? Bu kuralları sadece okumakla kalmayın, uygulayın da…
Her ilişkide olduğu gibi evlilikte de en önemli şeyin saygı olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Saygı tek başına evliliğin ömrünü uzatmaya yeterli olmasa da, diğer etkenleri besleyen bir etken. İyi ya da kötü sahip olduğu tüm özellikleri ile hayatınızı paylaştığınız insanın ne kadar değerli olduğunu, evliliğinizin her anında hatırlayarak yaşarsanız saygının kendiliğinden oluşmaya başladığını göreceksiniz!
Bir evliliği uzun süreli kılan temellerden biri de eşlerin birbirlerine sonsuz güven duyabilmeleri. Eşinize asla yalan söylememeli ve ondan hiçbir şey gizlememelisiniz. Güven duygusu bir kez sarsıldığında, sevgi ve saygı sizi ancak bir yere kadar götürür.
Birbirinizin farklı yapılarda olduğunu sakın unutmayın. Sırf siz istiyorsunuz diye yıllardır sahip olduğu alışkanlıklarını ve özelliklerini değiştirmesini beklemeniz, eşinize yapacağınız en büyük haksızlıklardan biri olur. Birbirinizin farklı karakterini, yapısını ve anlayışını dengeleyip kendiniz gibi yapmaya çalışmayarak evliliğinizi daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
Evliliğinizde yaşadığınız sorunlara çözüm ararken tüm çevrenizi bundan haberdar etmenize gerek yok. Alacağınız tavsiyelere göre hareket etmeniz daha büyük sorunlara yol açabilir. Tabii ki ailenizden tavsiye alacağınız, danışacağınız konular olabilir. Ancak ailenizin sizi koruma içgüdüsüyle objektif yorumlar yapmasını beklemeyin.
Her evlilikte kavgalar ve tartışmalar olur. Önemli olan bunu nitelikli hale getirmeniz. Birbirinize fiziksel şiddet uygulamaktan, hakaret etmekten ve rencide edici tavırlar sergilemekten kaçınmalısınız.
Ortak yaşamınızda tüm sorumluluklarınızı ve yapılması gerekenleri eşinizle adil bir şekilde paylaşın. Tüm yükü eşinizin omuzlarına yüklemeyin.
Başkalarının eşi ne hediye almış, nereye tatile götürmüş, ne kadar romantikmiş, ne kadar kibarmış bunları bırakın. Hiçbir şey dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabilir. O yüzden başkalarıyla kıyaslamak yerine size ait olan eşinizin olumlu ve güzel yönlerine odaklanın.
Sağlıklı bir espri anlayışı ile ilişkinizi sıkıcılıktan kurtarıp, hayatınızın en keyifli anlarını birlikte yaratarak hem evliliğinizi hem de aşkınızı besleyebilirsiniz.
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