Bunlara dikkat etmek şart! Kadınlar için ofisin yazılı olmayan kuralları

Haydi o kurallara birlikte bakalım!

1. Sabah ofise girdiğinde selam vermeyi asla unutmamalısınız.

Sabah sessizce masaya oturmak cazip gelebilir ama ofis enerjisini ilk siz belirliyorsunuz aslında. Selam vererek güne başlamak ortama sıcaklık katmanın en kolay yolu. Bu küçük hareket, günün stresini bile hafifletecek bir başlangıç sağlamakta. İnsanlar sizin enerjinize göre yaklaşımlarını ayarlar.

2. Kıyafetlerinizin bakımlı görünmesi ofis enerjinizi tamamen değiştirir.

Kıyafetleriniz ilk izlenimi oluşturan en hızlı araç. Buruşuk bir gömlek bütün emeğinizi gölgeleyebilir. Haliyle bu yüzden kıyafetlerinizi akşamdan hazırlamak sizi sabah stresinden de kurtarır. Toplantıda konuşurken bile üzerinizdeki özenin etkisini fazlasıyla görebilirsiniz.

4. Açık tonları seviyorsanız kumaş kalitesine özellikle dikkat etmelisiniz.

Açık tonların zarif durduğu su götürmez bir gerçek ama ince kumaşlar da hemen iç gösterdiğinden sizi istemeden dikkat odağı yapabilir. Daha tok duran kumaşları tercih ederseniz derli toplu görünebilirsiniz. Kumaş kalitesinin görünmez ama etkisinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Açık tonları taşımanın sırrı tamamen kıyafetin dokusunda yatıyor.

5. Blazer ceket her ortamda sizi toparlayan en güçlü destekçidir.

Bir ceket en temel kombini bile bir anda ciddiyete taşır. Omuzlarınızı toparlar ve duruşunuza güçlü bir ifade kazandırır. Özellikle ofis tarzınızı blazer ceketle taçlandırmanız önemli. İçine çok abartı olmamak koşuluyla ne giyerseniz giyin uygun olacaktır. Üzerinizden çıkarsanız bile bıraktığı izinin devam ettiğini de söyleyelim.

6. Çalışma alanının düzenli olması da yazılmamış ofis kurallarından biri.

Dağınık masa, kafayı da dağıtır. Bunu yıllardır deneyimleyen herkes bilir. Düzenli bir alan ise kendinizi daha üst seviyede hissetmenizi sağlar. Üstelik çevrenizdeki kişiler sizin iş disiplininizi masa düzeninizden okur.

7. Ayakkabı temizliği kıyafetinizin verdiği mesajı belirlediğinden oldukça önemli bir husus.

Ayakkabı çoğu zaman ilk fark edilen detay oluyor. Çizilmiş, aşınmış bir ayakkabı ne kadar özenli giyinseniz de imajınızı zayıflatacaktır. Temiz ve düzenli ayakkabıların en sade kombini bile güçlü hale getirdiğini eklemeliyiz.

8. Saçların derli toplu görünmesi şart.

Kıyafet ne kadar düzgün olursa olsun dağınık saç bütün görüntüyü bozuyor. Düz, dalgalı veya toplu olması fark etmez, önemli olan düzgün görünmesidir. Dağılmış saçlarınız ofis imajınız için hiç de olumlu değil zira. Küçük dokunuşlarla gün boyu düzenli görünmek mümkün.

9. Makyajın da abartıya kaçmadan yapılması gerekiyor.

Ofiste ağır bir makyaj çoğu zaman yüzünüzde gereksiz bir sertlik yaratır. Cildinizi çok kapatmadan hafif bir parlaklık verirseniz hem dinç görünür hem de gün boyu makyajınızın tazeliğini koruyabilirsiniz. Özellikle göz çevresi büyük önem taşıyor. Yorgun görünmek istemiyorsanız buna mutlaka dikkat etmelisiniz.

10. Aksesuarın sade olanı her zaman daha etkili mesaj verir.

Gösterişli takılar ofiste gereksiz dikkat çekerken sade aksesuarlar çok daha özenli bir görünüm ortaya çıkartır. Küçük bir küpe veya ince bir kolye görünümünüzü zarifçe tamamlayabilirsiniz. Amacı sizi gölgelemekten ziyade stilinizi desteklemektir.