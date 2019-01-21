KADIN

Sabah aç karnına içilen sirkeli su, turşu yemek size iyi gelmeyebilir

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 21.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Sağlıklı olarak gördüğümüz bazı besinler, vücudumuzda istenmeyen durumlara yol açabilir. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında en yaygın görülen gıda intoleranslarını ele aldı.

Sabah aç karnına içilen sirkeli su, turşu yemek size iyi gelmeyebilir

Gıda intoleransı ile gıda alerjisi birbirinden farklıdır. Gıda alerjilerinde belirtiler birdenbire çıkar, intoleransta ise belirtiler kendini yavaş gösterir. İntoleransı olan kişiler söz konusu gıdayı tüketebilirler fakat fazla tükettiklerinde vücutları tepki vermeye başlar. Oysaki alerjisi olan kişiler, o gıdayı tüketir tüketmez vücutlarında tepkiyi görürler. Bu sebeple o gıdayı az miktarda tüketmeleri bile alerjiyi tetikler.

1-Gluten İntoleransı:

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Son zamanlarda en sık rastladığımız durum gluten intoleransıdır. Marketlerde, cafelerde ‘glutensiz’ etiketi ile satılan ürünleri rahatlıkla görebilirsiniz. (Her ne kadar sağlıklı olmasa da)
Buğday, arpa, çavdar gibi gıdaların yapısında bulunan gluten, birçok kişide sağlık sorunlarına sebep oluyor. Sindirim problemleri, ödem, migren gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

2-Maya İntoleransı:

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Turşu, yoğurt, sirke, simit, poğaça, ekmek gibi ürünler tüketildikten sonra özellikle ortaya çıkan cilt problemleri, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi gibi durumların ortaya çıkmasıdır. Sabah aç karnına içilen sirkeli sular bu sebeple herkese iyi gelmeyebilir.

3-Laktoz İntoleransı:

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Peynir, süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz bazı kişilerin bağırsakları tarafından parçalanamaz ve laktoz intoleransı oluşur. Şişkinlik, ödem, kabızlık, ishal gibi belirtileri bulunur.

Bu intoleranslar maalesef ki günümüzde oldukça yaygındır. Çözemediğiniz medikal durumların altından gıda intoleransları çıkabilir. Durumu teşhis edebilmek için güvenilir laboratuvarlarda test yaptırabilirsiniz. Ya da bu besinleri yedikten sonra kendinizi kontrol edebilirsiniz. Bir defter tutarak yediklerinizi ve o gün içerisinde bedeninizde oluşan hisleri/değişimleri yazabilirsiniz. Hangi besinin size dokunduğunu bulmanıza yardımcı olur.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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Anahtar Kelimeler:
gıda intoleransı Gıda alerjileri

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