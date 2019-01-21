Sabah aç karnına içilen sirkeli su, turşu yemek size iyi gelmeyebilir

Gıda intoleransı ile gıda alerjisi birbirinden farklıdır. Gıda alerjilerinde belirtiler birdenbire çıkar, intoleransta ise belirtiler kendini yavaş gösterir. İntoleransı olan kişiler söz konusu gıdayı tüketebilirler fakat fazla tükettiklerinde vücutları tepki vermeye başlar. Oysaki alerjisi olan kişiler, o gıdayı tüketir tüketmez vücutlarında tepkiyi görürler. Bu sebeple o gıdayı az miktarda tüketmeleri bile alerjiyi tetikler.

1-Gluten İntoleransı:

Son zamanlarda en sık rastladığımız durum gluten intoleransıdır. Marketlerde, cafelerde ‘glutensiz’ etiketi ile satılan ürünleri rahatlıkla görebilirsiniz. (Her ne kadar sağlıklı olmasa da)

Buğday, arpa, çavdar gibi gıdaların yapısında bulunan gluten, birçok kişide sağlık sorunlarına sebep oluyor. Sindirim problemleri, ödem, migren gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

2-Maya İntoleransı:

Turşu, yoğurt, sirke, simit, poğaça, ekmek gibi ürünler tüketildikten sonra özellikle ortaya çıkan cilt problemleri, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi gibi durumların ortaya çıkmasıdır. Sabah aç karnına içilen sirkeli sular bu sebeple herkese iyi gelmeyebilir.