Bunları okumadan sakın dudak dolgusu yaptırmayın! İleride pişman olmamak için...

Son yıllarda ünü artan dudak dolgusuyla ilgili çoğumuz birtakım bilgilere sahibiz. Ama bildiklerimizden daha çok sorularımız var. Aklınızda bu tarz bir operasyona girmek gibi bir fikir yoksa da bilgi sahibi olmanız ön yargılarınızı kırmanız açısından da iyi olur. İşte dudak dolgusu ile ilgili merak edilen bazı noktalar...

DUDAK DOLGUSUNUN KALICILIĞI NE KADARDIR?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, dolgunun kalıcılığı; kişinin yaşına, dudağın yapısına ya da dolgunun kalitesine, miktarına ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ancak bir süre vermemiz gerekirse dolgunun etkisi 6-12 ay arasında devam ediyor. Bu sürenin sonunda dudaklarınız tekrardan eski görünümüne kavuşur.

DUDAK DOLGUSU SIRASINDA ACI HİSSEDİLİYOR MU?

Dudak, yapısı itibariyle diğer uzuvlarımıza göre acıya daha da dayanıklıdır. Bunun yanı sıra operasyon sırasında ve öncesinde sürülen anestezik krem ve dudak dolgusunun içindeki bileşenler acıyı büyük oranda azaltıyor. Nihayetinde böylesine bir operasyonda hiç ağrı hissetmemek çok güç. Ancak gerçekten az diyebileceğiniz bir acı çekiyorsunuz. Bu da maksimum 15 dakika sürüyor.