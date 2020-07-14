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Bunları okumadan sakın dudak dolgusu yaptırmayın! İleride pişman olmamak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu kadar çok insan neden aniden dudaklarının boyutlarını ve dolgunluğunu artırmak istiyor olabilir? Sosyal medyada sıklıkla gördüğünüz tek tip modeller yüzünden mi? Bu trendin öncüsü Kylie Jenner olabilir. Ama bu kadar insan sadece ona özendiği için bu operasyonlara ilgi göstermiyor aslında... Dolgun dudaklar aynı zamanda kişiyi biyolojik yaşından daha genç gösteriyor.

Bunları okumadan sakın dudak dolgusu yaptırmayın! İleride pişman olmamak için...

Son yıllarda ünü artan dudak dolgusuyla ilgili çoğumuz birtakım bilgilere sahibiz. Ama bildiklerimizden daha çok sorularımız var. Aklınızda bu tarz bir operasyona girmek gibi bir fikir yoksa da bilgi sahibi olmanız ön yargılarınızı kırmanız açısından da iyi olur. İşte dudak dolgusu ile ilgili merak edilen bazı noktalar...

DUDAK DOLGUSUNUN KALICILIĞI NE KADARDIR?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, dolgunun kalıcılığı; kişinin yaşına, dudağın yapısına ya da dolgunun kalitesine, miktarına ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ancak bir süre vermemiz gerekirse dolgunun etkisi 6-12 ay arasında devam ediyor. Bu sürenin sonunda dudaklarınız tekrardan eski görünümüne kavuşur.

DUDAK DOLGUSU SIRASINDA ACI HİSSEDİLİYOR MU?

Dudak, yapısı itibariyle diğer uzuvlarımıza göre acıya daha da dayanıklıdır. Bunun yanı sıra operasyon sırasında ve öncesinde sürülen anestezik krem ve dudak dolgusunun içindeki bileşenler acıyı büyük oranda azaltıyor. Nihayetinde böylesine bir operasyonda hiç ağrı hissetmemek çok güç. Ancak gerçekten az diyebileceğiniz bir acı çekiyorsunuz. Bu da maksimum 15 dakika sürüyor.

DUDAK DOLGUSU SONRASINDA MORARMA OLUR MU?

Dudak hassas ve damarlı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden operasyon sonrası ufak morluklar oluşabilir. Kapatıcı bir ürünle kapatılamayacak hasarlar oluşması neredeyse imkansızdır. En fazla 10 gün sonrasında bu problemden kurtulabilirsiniz. Operasyon sonrası bölgeye bir buz yardımı ile soğuk kompres yapmanızı öneririz.

HİS KAYBI YAŞAR MIYIM?

Bu sorunları yaşayanlar eskiden yapılan kalıcı dolgu operasyonlarına maruz kalmış kişilerdi. Çünkü o tip acemi operasyonlar bazı sinirlere de baskı yaparak his kaybına yol açıyorlardı. Ancak yeni tip operasyonlarda böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerinin kişiye hiçbir zararı olmaz. Bunun sebebi zaten halihazırda vücudunuzda doğal olarak bulunan bir madde olmasındandır.

HANGİ DURUMLARDA DUDAK DOLGUSU YAPTIRMAMALIYIM?

Dolgular, ciltte herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmaz. Ama risk almamak adına; hamileyseniz, emzirme döneminizdeyseniz ya da ileri alerjik yapılı ve kanama sorununa sahipseniz dolgu yaptırmamalısınız.

DUDAK DOLGUSUNU ÇIKARMANIN BİR YOLU VAR MI?

Operasyon sonucunun sizi memnun edememe gibi bir ihtimali de var elbette. Dudak dolgusundan kurtulmak da dudak dolgusu yaptırmak kadar kolay. Hyaluronidase isimli bir enzim dudağa enjekte ediliyor ve 24 saat içerisinde dolgu parçalanarak yok oluyor.

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