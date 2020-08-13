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  4. Bunları uygulamazsanız yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmalar çoğalabilir! Alın bölgesine...

Bunları uygulamazsanız yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmalar çoğalabilir! Alın bölgesine...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her ne kadar yaşlanmaktan hoşlanmasak da, bu durumun önüne geçmemiz imkansız denebilir. Çünkü yaşımız ilerledikçe hücreler yenilenmediğinden, cildimiz gençliğimizdeki formunu koruyamaz hale gelir. Ancak, bu durumun önüne geçemesek de, oluşumunu yavaşlatabilir, hatta azaltabiliriz. Peki nasıl mı? Öğrenmek için okumaya devam edin...

Bunları uygulamazsanız yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmalar çoğalabilir! Alın bölgesine...

Yaş almak, insan hayatının kaçınılmaz gerçeklerinden biridir. Bizler yaşlandıkça, hücrelerimiz yenilenmeyi bırakır ve ölmeye başlarlar. Bunun önüne geçmek ilk başta zor, hatta imkansız gibi görünse de, alsında evde yapacağınız birkaç basit uygulama ile yaşlılık belirtilerinizi minimum seviyeye indirmeniz mümkün olacak! İşte cildinizi gençleştirecek beş harika yöntem!

1) ALNINIZA MASAJ YAPIN

Yüz sarkmalarını önlemenin en basit yolu alın bölgenize masaj yapmaktan geçer. İki elinizin işaret ve orta parmaklarını kullanarak alın bölgenize nazik bir şekilde masaj yapmak, altta yatan kasları harekete geçirmenizi sağlar. Böylelikle alnınızdaki sarkmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzün daha altta kalan bölgelerinin de gerilmesini sağlamış olursunuz.

2) SALATALIK SUYU MASKESİ KULLANIN

Göz altlarınıza salatalık suyu maskesi uygulayarak yanak bölgenizdeki sarkmaların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü salatalığın nemlendirici özelliği, cildinizi dinlendirmek için birebirdir. Salatalık maskesi yapmak için, salatalıkları soyup doğrayarak miksere atmanız, sonrasındaysa suyunu süzüp posasını kullanmanız yeterlidir.

3) AĞIZ KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Yüz ve yanak bölgesindeki sarkmaların önüne geçmenin başka bir yolu ise ağız kaslarınızı çalıştırmakta saklıdır. Çünkü ağız bölgenizdeki kasların kuvvetlenmesi, yüzün geri kalanının gerginleşmesine katkıda bulunur. Yapabileceğiniz bazı egzersizler ise, üç saniye boyunca "peynir" der gibi ağzınızı yana açmak ve sanki bir hayaletmiş gibi dudaklarınızı uzatıp "U" sesi çıkarmak olabilir. Her iki hareketi de üçer saniye boyunca yaparak egzersizin bir turunu tamamlayıp, sonrasında bu hareketleri tekrar etmeye başlayabilirsiniz.

4) YANAKLARDAKİ ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEYİN

Karbonat, cildi sağlıklı kılan, etkili bir maddedir. Dolayısıyla yanaktaki ölü deriyi karbonatla temizlemek cildinizdeki sarkmayı engeller. İki çay kaşığı karbonatı iki çay kaşığı suda eritin. Elde ettiğiniz karışımı, temiz cilt üzerine masaj yaparak uygulayın. Otuz saniye masaj yaptıktan sonra, karışımı yüzünüzde bir buçuk dakika bekletin. Son olarak ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi haftada bir yaparak gözeneklerinizi temizleyip sıkılaştırabilirsiniz. Böylelikle daha yumuşak, temiz ve parlak bir cilde sahip olursunuz.

5) ÇENE ALTINIZDAKİ DERİYİ NEMLİ TUTUN

Yaşlandıkça vücuttaki kolajen oranı azaldığından, cilt sarkmaya başlar. Ancak bunun önüne geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, çenenizin alt bölgesine düzenli olarak nemlendirici sürmek. Evet, çene altındaki sarkmayı engellemek gerçekten de bu kadar basit. Çünkü çenenin alt kısmını nemli tutmak, vücuttaki kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur. Vücuttaki kolajen seviyesi arttığında ise cilt, yer çekimine karşı daha çok direnç kazanır, dolayısıyla da daha az sarkar.

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