Bunları uygulamazsanız yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmalar çoğalabilir! Alın bölgesine...

Yaş almak, insan hayatının kaçınılmaz gerçeklerinden biridir. Bizler yaşlandıkça, hücrelerimiz yenilenmeyi bırakır ve ölmeye başlarlar. Bunun önüne geçmek ilk başta zor, hatta imkansız gibi görünse de, alsında evde yapacağınız birkaç basit uygulama ile yaşlılık belirtilerinizi minimum seviyeye indirmeniz mümkün olacak! İşte cildinizi gençleştirecek beş harika yöntem!

1) ALNINIZA MASAJ YAPIN

Yüz sarkmalarını önlemenin en basit yolu alın bölgenize masaj yapmaktan geçer. İki elinizin işaret ve orta parmaklarını kullanarak alın bölgenize nazik bir şekilde masaj yapmak, altta yatan kasları harekete geçirmenizi sağlar. Böylelikle alnınızdaki sarkmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzün daha altta kalan bölgelerinin de gerilmesini sağlamış olursunuz.

2) SALATALIK SUYU MASKESİ KULLANIN

Göz altlarınıza salatalık suyu maskesi uygulayarak yanak bölgenizdeki sarkmaların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü salatalığın nemlendirici özelliği, cildinizi dinlendirmek için birebirdir. Salatalık maskesi yapmak için, salatalıkları soyup doğrayarak miksere atmanız, sonrasındaysa suyunu süzüp posasını kullanmanız yeterlidir.