Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

-Değersiz olarak gördüğünüz limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız, özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.

-Tavuğun üzerine limon suyu sürer ve tuz serperseniz tavuğun nar gibi kızardığını görebilirsiniz.

-Buzdolabınızın iyi soğutması için içine bir torba tuz koyun. Tuzun dolaptaki nemi aldığını göreceksiniz.

-Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yağın içine bir iki dal maydanoz atın.

-Limon sert ise, kesilmeden evvel bir iki dakika sıcak suya batırınız, daha sulu olur.

-Kuru fasulyeleri dağılmadan pişirmek istiyorsanız tuzu ve salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra koyun.

İşte çoğunluğu deneyimlerden bazıları ise tesadüfen ortaya çıkmış o ilginç bilgiler;

Mutfakta yemek yaparken veya temizlikle uğraşırken öyle anlar karşımıza çıkar ki, aslında çok basit bir şekilde çözümü vardır ama bizim haberimiz yoktur. İşte size şimdi vereceğimiz pratik bilgiler, o çaresizlik anınızda size yardımcı olacak, hayatınızı kolaylaştıracak, kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak.

-Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.

-Yeterince olmamış limonlardan beklenildiği kadar su çıkmaz. Tıpkı çok sert limonlardan da çıkmadığı gibi. Bu tür limonları kesmeden önce, birkaç dakikalığına çok sıcak suya batırıp bekletin.

Limonların daha fazla su verdiğini göreceksiniz

-Pirinç, fasulye, mercimek, kuru bakla ve benzerlerini saklarken böcek oluşmasını önlemek için kavanoz ya da kutunun içine iki, üç diş sarımsak koyun.

-Balığı seçerken son derece dikkatli olmalısınız. Gözleri pırıl pırıl parlak, solungaçları ise pembe yada kırmızı renkte olmalıdır.

-Balıkları temizlemeden yarım saat kadar dondurucuda bekletirseniz, temizleme işi sizi daha az yorar. Balık pişirirken hiç de hoş olmayan bir koku kaplar evi. Bunu önlemek için de kabın veya tavanın içine birkaç defne yaprağı atmayı deneyin.

-Çikletin yapıştığı yerin tam altına isabet eden yerine naylona sarılmış bir miktar buz koyun.

-Biraz bekleyin buzun soğutucu etkisiyle çiklet donar. Sonra bir fırçayla bu donan çikleti fırçalarsanız, hepsi yapıştığı yerden çıkar.