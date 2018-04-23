Bunları uygulayın, hayatınız kolaylaşsın

Mutfakta yemek yaparken veya temizlikle uğraşırken öyle anlar karşımıza çıkar ki, aslında çok basit bir şekilde çözümü vardır ama bizim haberimiz yoktur. İşte size şimdi vereceğimiz pratik bilgiler, o çaresizlik anınızda size yardımcı olacak, hayatınızı kolaylaştıracak, kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak.
İşte çoğunluğu deneyimlerden bazıları ise tesadüfen ortaya çıkmış o ilginç bilgiler;
-Kuru fasulyeleri dağılmadan pişirmek istiyorsanız tuzu ve salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı piştikten sonra koyun.
-Limon sert ise, kesilmeden evvel bir iki dakika sıcak suya batırınız, daha sulu olur.
-Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yağın içine bir iki dal maydanoz atın.
-Buzdolabınızın iyi soğutması için içine bir torba tuz koyun. Tuzun dolaptaki nemi aldığını göreceksiniz.
-Pilavın tane tane ve beyaz olmasını istiyorsanız içine 3-4 damla limon suyu koyun.
-Tavuğun üzerine limon suyu sürer ve tuz serperseniz tavuğun nar gibi kızardığını görebilirsiniz.
-Değersiz olarak gördüğünüz limon kabuklarını güneşli bir yere koyup kurutursanız, özellikle isli ve yağlı mutfak eşyalarınızı ovarken şaşırtıcı sonuçlar alabilirsiniz.
-Süte biraz karbonat atarsanız hem çabuk bozulmaz hem de kolay hazmedilir.
-Yeterince olmamış limonlardan beklenildiği kadar su çıkmaz. Tıpkı çok sert limonlardan da çıkmadığı gibi. Bu tür limonları kesmeden önce, birkaç dakikalığına çok sıcak suya batırıp bekletin.
Limonların daha fazla su verdiğini göreceksiniz
-Pirinç, fasulye, mercimek, kuru bakla ve benzerlerini saklarken böcek oluşmasını önlemek için kavanoz ya da kutunun içine iki, üç diş sarımsak koyun.
-Balığı seçerken son derece dikkatli olmalısınız. Gözleri pırıl pırıl parlak, solungaçları ise pembe yada kırmızı renkte olmalıdır.
-Balıkları temizlemeden yarım saat kadar dondurucuda bekletirseniz, temizleme işi sizi daha az yorar. Balık pişirirken hiç de hoş olmayan bir koku kaplar evi. Bunu önlemek için de kabın veya tavanın içine birkaç defne yaprağı atmayı deneyin.
-Çikletin yapıştığı yerin tam altına isabet eden yerine naylona sarılmış bir miktar buz koyun.
-Biraz bekleyin buzun soğutucu etkisiyle çiklet donar. Sonra bir fırçayla bu donan çikleti fırçalarsanız, hepsi yapıştığı yerden çıkar.
-Açılmakta direnen cam kavanozların altına sert bir şekilde vurursanız açılacaklardır.
-Kan lekesini çıkarmak için oksijenli su kullanın. Önce bu suda ıslatıp bekletin, daha sonra ılık suyla ve sabunla yıkayın. Bir aspirin tabletini ıslatıp, lekenin üzerine sürün bekletin. Kuruyunca fırçalayıp, temizleyin.
-Tuz topaklanıyorsa tuzluğun içine birkaç adet pirinç koyun. Pirinç tuzun rutubetini alacak ve topaklaşmayı önleyecektir.
-Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için ilk yıkamada bir gece soğuk suda bekletin, sonra yıkayın, çekmeyeceklerdir.
-Mumların ömrünü uzatmak için kullanmadan iki saat önce buzdolabının derin dondurucusuna koyarak bekletin.
Beyaz kumaş üzerinde meyve lekesi olduysa, kumaşı amonyaklı suyla yıkayın. Çıkmazsa, çamaşır suyu ilave ettiğiniz sabunlu suya batırıp lekeli kısmı ovun ve suyla yıkayın.
-Patateslerin filizlenmesini önlemek için patates torbasının içine birkaç adet yeşil elma atın.
-Marulların uzun süre taze kalması için bir saat su dolu bir kapta tutun. Sonra buzdolabına açık kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Bu şekilde on gün saklayabilirsiniz.
-Duvarınıza çivi çakacağınız zaman işaretlediğiniz yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın, böylece duvarın alçısını çatlatmamış olacaksınız.
-Ellerinizdeki meyve lekelerini sirkeyle yıkar veya silerseniz kolayca çıkarabilirsiniz.
-Sebze ayıklarken elinizde oluşan lekeleri portakal kabuğuyla ovarak çıkarabilirsiniz.
-Çamaşırlarınız ütüde sarardıysa, sararan kısmı nemlendirin. Üstüne mısır nişastası serpin. Sonra yine bir bez aracılığıyla ütünüzle kurutun. Leke yok olacaktır.
-Sentetik kumaştaki tereyağı lekesini sabunlu su ile yıkayarak çıkarabilirsiniz. Pamuklu ve beyaz kumaştaki lekeyi yıkamadan önce kuru sabun sürtün. Yünlü veya ipekli kumaşta ise talk pudrası ve tebeşir tozundan yararlanın.
-Kızartma yaparken oluşan yağ lekeleri için en iyi çözüm ispirtodur. Zeytinyağı lekesini elbiseden çıkartmak için su ya da kolonya kullanmayın. Hemen bir lokma ekmek içini yuvarlayıp lekenin üstünde gezdirin.
-Zamk lekesini çıkarmak için lekenin altına su emici bir kumaş parçası koyun ve lekeli kısmı beyaz sirkeye batırılmış bir bezle silip durulayın.
-Zift lekesini çıkarmak için üstüne vazelin sürüp bir saat bekletin sonra da eterle silin.
-İpekli ya da pamuklu kumaşlardaki su lekesini çıkartmak için lekeli yerleri bir bardak ya da şişenin dibiyle ovun. Fanilalarla yünlüleri ütülemek yeterlidir.
-Ot lekesini çıkarmak için üzerine sofra tuzu serpin. Güneşte kurutun.
-Balmumu lekesini çıkarmak için lekeli yere bir kurutma kağıdı koyup, emmesi için üzerinde sıcak ütü gezdirin.
-Süt lekesi yıkanabilen kumaştaysa sabunlu bezle silin. Yıkanmaz kumaştaysa benzine batırılmış bir bezle bastırmadan silin. Elin hafif temasıyla benzini uçurun. Sonra ılık suda durulayın ve nemli bezle tersinden ütüleyin.
-Çikolata lekesini çıkarmak için, 90 derece alkol karıştırdığınız bir miktar suyla lekeyi silin, ardından temiz suyla durulayın.
-Pas lekesini çıkarmak için, tuza birkaç damla limon suyu akıtın, bununla ovuşturarak silin. Daha sonra birkaç damla amonyak kattığınız suyla bir kez daha silin. Temiz suyla durulayın.
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