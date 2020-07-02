Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...

Duvar ve dolap içlerinde rutubete sık sık rastlıyoruz. Fakat havadaki su buharı ve ısı değişimi sebebiyle oluşan, bu tür küflenmeler uzun vadede sağlık açısından tehlike oluşturabiliyor. Aynı şekilde küf ve rutubet mobilyaları yeyip bitirdiği için ömürlerini de azaltıyor. Eğer siz de evinizde rutubet olmasından şikayetçiyseniz sizler için hazırladığımız yöntemleri kullanarak oluşabilecek rahatsızlıkların ve çirkin görüntünün önüne geçebilirsiniz. Sık sık uygulayacağınız temizlik işlemleri ile rutubet oluşumunu önleyebilirsiniz.

DUVAR VE TAVANDAKİ KÜFLER NASIL TEMİZLENİR?

Evin yüzeylerinde oluşan küfleri temizlemek biraz korkutucu gelebilir. Neticede tavan da duvar da oldukça geniş bir alan ve bazı noktalara ulaşması zor. Ama ne yapıp edip o rutubetli yerlerden kurtulmanız gerekiyor.

Duvar ve tavandaki rutubet lekelerinden kurtulmak için önce kuru bir bezle kabaca temizlik yapın. Biriken küfleri silebildiğiniz kadar silin.

Duvara iyice işleyen rutubet izleri için zımpara da kullanabilirsiniz. Tabii bu aşamada boya tipinin zımpara yapmaya uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Küfleri büyük oranda temizlediyseniz artık daha derin bir işleme geçebiliriz.