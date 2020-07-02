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Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Rutubet evin baş düşmanlarından biri. Uzun süre temizlenemeyen ve küflenen yerler hem hijyen anlamında çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor hem de görüntü açısından... Bu nedenle evin nem yapan bölgelerini sık sık temizlemek ve mümkün olduğunca kuru tutmak gerekiyor. Peki, bu rutubet lekelerinden nasıl kurtulacağız da yenisinin oluşmasını engelleyeceğiz?

Bunları yapmazsanız duvarda ve mobilyalarda rutubet lekeleri kalabilir! Sirke ve suyu karıştırıp...

Duvar ve dolap içlerinde rutubete sık sık rastlıyoruz. Fakat havadaki su buharı ve ısı değişimi sebebiyle oluşan, bu tür küflenmeler uzun vadede sağlık açısından tehlike oluşturabiliyor. Aynı şekilde küf ve rutubet mobilyaları yeyip bitirdiği için ömürlerini de azaltıyor. Eğer siz de evinizde rutubet olmasından şikayetçiyseniz sizler için hazırladığımız yöntemleri kullanarak oluşabilecek rahatsızlıkların ve çirkin görüntünün önüne geçebilirsiniz. Sık sık uygulayacağınız temizlik işlemleri ile rutubet oluşumunu önleyebilirsiniz.

DUVAR VE TAVANDAKİ KÜFLER NASIL TEMİZLENİR?

Evin yüzeylerinde oluşan küfleri temizlemek biraz korkutucu gelebilir. Neticede tavan da duvar da oldukça geniş bir alan ve bazı noktalara ulaşması zor. Ama ne yapıp edip o rutubetli yerlerden kurtulmanız gerekiyor.

Duvar ve tavandaki rutubet lekelerinden kurtulmak için önce kuru bir bezle kabaca temizlik yapın. Biriken küfleri silebildiğiniz kadar silin.
Duvara iyice işleyen rutubet izleri için zımpara da kullanabilirsiniz. Tabii bu aşamada boya tipinin zımpara yapmaya uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
Küfleri büyük oranda temizlediyseniz artık daha derin bir işleme geçebiliriz.

Sirke ve suyu birebir ölçü olacak şekilde karıştırın. Eğer alan çok geniş değilse birer bardak su ve sirke yeterli olacaktır.
Bu aşamada beyaz sirke kullanmaya özen gösterin. Çünkü elma sirkesi gibi renkli ürünler açık renk duvarlarda leke yapabilir.
Karışımı bir püskürtme kabına koyun.
Küf oluşumu gözlediğiniz yerlere sirkeli su sıkın.
10-15 dakika bekledikten sonra bir fırça yardımıyla kalan küfleri tamamen temizleyin.
Ardından iyice kurulamayı ihmal etmeyin.

DOLAPLARDAKİ KÜFLERDEN KURTULMANIN YOLLARI

Mutfak ve banyo sürekli nemli olduğu için dolapların içinde küf oluşabilir. Aynı durum su çeken bir duvara dayalı elbise dolabınızda da gözlenebilir. Hem kıyafetlerinizde kötü bir koku oluşmaması hem de mutfak ve banyo eşyalarınızın sağlığınızı tehdit etmemesi için bu küfleri sık sık temizlemelisiniz.

Temizleyeceğiniz dolabı tamamen boşaltın.
Bir su bardağı sirke ile bir su bardağı suyu püskürtme başlıklı bir şişenin içine koyun. Dilerseniz karışıma 1 yemek kaşığı karbonat da ilave edebilirsiniz.
Küflenen yerleri önce kuru bir bezle silin. Hatta mümkünse bir fırçayla iyice ovalayın.
Sirkeli karışımı sıkın.
Biraz bekledikten sonra kalan küfleri alın ve kurulayın.
Bu aşamada dolaptan çıkardığınız her şeyi yıkamayı ihmal etmeyin.
Yıkadığınız çamaşır, tabak ve bardak gibi eşyaların tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra yerleştirin.
Dolaplarda küf oluşumunu engellemek için belirli aralıklarla dolap içlerini havalandırın.

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