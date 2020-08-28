Bunları yapmazsanız tahtakuruları evinizi basabilir! Hastalık riski var...

Tahta kuruları evde görünmeye başladıktan sonra oldukça sinir bozucu olabilir. Evde deneyeceğiniz doğal yöntemlerle tahtakurularını kaçırmayı başarabilirsiniz. Ancak eğer durum daha da kötüye giderse profesyonel bir yardım almakta gecikmemenizi tavsiye ederiz.

NAHOŞ MİSAFİRLER: TAHTAKURULARI

Dünyada bilinen 75 farklı tahtakurusu çeşidi bulunuyor. Bu böcekler ışıktan kaçarak yaşadıkları için evin karanlık her köşesinde bulunabilirler. Ancak hem sıcak olmasından dolayı hem de besin bulmadaki kolaylık nedeniyle en sevdikleri alanlar yataklar ve koltuklardır. Besinleri de tabii ki bizim kanlarımız. Oldukça dayanıklı canlılar olan tahtakurularının beslenmeden bir seneden fazla yaşayabildikleri biliniyor. Can sıkıcı olan sadece kanımızı emip bize rahatsızlık vermeleri değil, hastalık bulaşmasına yol açabilmeleri.

Tahtakurusunu ilk gördüğünüzde ya da ilk ısırıldığınızda hemen müdahalede bulunmak yapacağınız en doğru hareket. Tahtakurusu ısırığını anlamak bazen zor olabilir ve sivrisinek ısırığına benzetilebilir. Sivrisinek ısırığı düzgün bir yuvarlak şeklindeyken tahtakurusu ısırıkları çizgi halindedir. Isırılan yer şişer, kırmızılık yayılır ve yanma eşlik eder.