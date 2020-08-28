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Bunları yapmazsanız tahtakuruları evinizi basabilir! Hastalık riski var...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bit, pire ve sivrisinek gibi kan emerek yaşayan bir böcek türü olan tahtakurusu özellikle geceleri kanınızla beslenerek sabah bir sürü ısırıkla ve kaşıntıyla uzanmanıza sebep olabilir. Yataklar ve dolap içlerinde de bolca bulunabilen tahtakurusu, böcek ilaçlarına direnç geliştirdiği için mücadelesi zorlaşsa da evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle başarılı olmanız mümkün.

Bunları yapmazsanız tahtakuruları evinizi basabilir! Hastalık riski var...

Tahta kuruları evde görünmeye başladıktan sonra oldukça sinir bozucu olabilir. Evde deneyeceğiniz doğal yöntemlerle tahtakurularını kaçırmayı başarabilirsiniz. Ancak eğer durum daha da kötüye giderse profesyonel bir yardım almakta gecikmemenizi tavsiye ederiz.

NAHOŞ MİSAFİRLER: TAHTAKURULARI

Dünyada bilinen 75 farklı tahtakurusu çeşidi bulunuyor. Bu böcekler ışıktan kaçarak yaşadıkları için evin karanlık her köşesinde bulunabilirler. Ancak hem sıcak olmasından dolayı hem de besin bulmadaki kolaylık nedeniyle en sevdikleri alanlar yataklar ve koltuklardır. Besinleri de tabii ki bizim kanlarımız. Oldukça dayanıklı canlılar olan tahtakurularının beslenmeden bir seneden fazla yaşayabildikleri biliniyor. Can sıkıcı olan sadece kanımızı emip bize rahatsızlık vermeleri değil, hastalık bulaşmasına yol açabilmeleri.

Tahtakurusunu ilk gördüğünüzde ya da ilk ısırıldığınızda hemen müdahalede bulunmak yapacağınız en doğru hareket. Tahtakurusu ısırığını anlamak bazen zor olabilir ve sivrisinek ısırığına benzetilebilir. Sivrisinek ısırığı düzgün bir yuvarlak şeklindeyken tahtakurusu ısırıkları çizgi halindedir. Isırılan yer şişer, kırmızılık yayılır ve yanma eşlik eder.

TAHTAKURUSUYLA MÜCADELEDE DOĞAL YÖNTEMLER

  • Çarşaf, yatak örtüsü gibi yıkanabilir her eşyayı sıcak ayarda yıkamak tahta kurularının ölmesini sağlar. Sıcaklığın en az 50°C olması oldukça önemli. Yıkanamayacak eşyaları da poşetleyip güneşli bir yere koyabilirsiniz. Ama sıcaklığın mutlaka 50°C ve yukarısında olması gerekiyor. 0°C’nin altı da tahtakurularını öldürecektir. Sıcaklığı sabit tutmanın zorluğu ve büyük eşyalar için çok fazla uygulanabilir olmaması bu yöntemin en büyük sorunu.

  • Buhar hem tahtakurularını hem de yumurtalarını öldürmek için kullanılabilir. Buhar üreten cihazlarla evi dip bucak temizleyebilirsiniz.

  • Tahtakuruları özellikle çatlak duvar, ucu kalkmış duvar kağıdı, yataktaki boşluklar, koltuktaki yırtıklar gibi ara yüzeylerde bulunabileceğinden bu bölgelere de ayrıca özen göstermek gerekiyor.

  • 30-35 damla çay ağacı yağını 1 litre suya ekleyerek bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Bu solüsyonu spreyli bir şişeye dökerek evin her yerine sıkarak tahtakurularını öldürebilirsiniz.

  • Lavanta yağının kokusu tahtakurularını kaçırmaya yardımcı olacaktır. Hoş kokusuyla bizi sakinleştirip rahatlatan lavanta tahtakuruları için hoş bir koku değil anlaşılan. Tahtakurusu gördüğünüz yerleri lavanta yağı döktüğünüz bir bezle silerseniz bir süre sonra tahtakurusu görmemeye başlarsınız.

  • Lavanta yağı gibi biberiye yağı da evden tahta kurularını kaçırmaya yardımcı olacaktır.

  • İspirto ya da alkol kullanmak da tahtakurusu ve yumurtalarını anında öldürecektir. Sprey şişesine doldurup direkt olarak böcek ve yumurtaların üstüne sıkarak ölmelerini sağlayabilirsiniz.
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