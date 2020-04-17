Bunları yerseniz sivilceler farkında olmadan artıyor! Aman dikkat!

Sivilceleri artıran faktörler nelerdir ve sivilcelere ne iyi gelir öğrenmek ister misiniz? Hadi, birlikte konuyu detaylı bir şekilde inceleyelim!

SİVİLCE NEDEN OLUR? SİVİLCE NASIL ÖNLENİR?

1. Sivilceleriniz varsa şekerli ürünlerden kaçının

Araştırmalar sık sık fazla şeker tüketen kişilerin sivilce ve daha da ileri düzeyi olan akne geliştirme riskinin %30 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

2. Çikolata dost mu, düşman mı?

Çikolata yıllardır sivilcelerin baş şüphelilerden biri. Son yapılan çalışmalar çikolatayı tamamen suçlu yapmıyor ama çikolata tüketimi ve sivilce arasında bir bağlantı olduğunu da destekliyor, iyisi mi şeker ve yağ bakımından zengin çikolatadan uzak durmaya çalışın.

3. Fast-food yiyeceklerden uzak durun!

Sivilcelerin; bol kalorili, yağ ve karbonhidratlar açısından zengin Batı tarzı bir diyetle ilişkili olduğuna dair pek çok şüphe var. Bu yüzden sivilcelerinizden şikayetçiyseniz ve düzenli olarak tüketiyorsanız fast-food ürünlerini yerken bir kez daha düşünün.

4. Yüzünüze dokunmayın!

Cildi temiz tutmak sivilce gelişimini önleyebilir. Bu yüzden gözenekleri açık tutabilmek adına cildinizi düzenli olarak nazik bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın. Yüzünüze dokunmaktan mutlaka kaçının çünkü sık dokunmak kiri veya yağı yayabilir, bu da sivilcelerin çoğalması anlamına gelir.