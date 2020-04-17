Bunları yerseniz sivilceler farkında olmadan artıyor! Aman dikkat!

Sivilceleri artıran faktörler nelerdir ve sivilcelere ne iyi gelir öğrenmek ister misiniz? Hadi, birlikte konuyu detaylı bir şekilde inceleyelim!
1. Sivilceleriniz varsa şekerli ürünlerden kaçının
Araştırmalar sık sık fazla şeker tüketen kişilerin sivilce ve daha da ileri düzeyi olan akne geliştirme riskinin %30 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
2. Çikolata dost mu, düşman mı?
Çikolata yıllardır sivilcelerin baş şüphelilerden biri. Son yapılan çalışmalar çikolatayı tamamen suçlu yapmıyor ama çikolata tüketimi ve sivilce arasında bir bağlantı olduğunu da destekliyor, iyisi mi şeker ve yağ bakımından zengin çikolatadan uzak durmaya çalışın.
3. Fast-food yiyeceklerden uzak durun!
Sivilcelerin; bol kalorili, yağ ve karbonhidratlar açısından zengin Batı tarzı bir diyetle ilişkili olduğuna dair pek çok şüphe var. Bu yüzden sivilcelerinizden şikayetçiyseniz ve düzenli olarak tüketiyorsanız fast-food ürünlerini yerken bir kez daha düşünün.
4. Yüzünüze dokunmayın!
Cildi temiz tutmak sivilce gelişimini önleyebilir. Bu yüzden gözenekleri açık tutabilmek adına cildinizi düzenli olarak nazik bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın. Yüzünüze dokunmaktan mutlaka kaçının çünkü sık dokunmak kiri veya yağı yayabilir, bu da sivilcelerin çoğalması anlamına gelir.
5. Sivilcenin ortadan kaldırılmasında vitaminin gücü
A, D ve E vitaminleri sağlıklı bir cildin ihtiyacı olan en önemli vitaminler. Bu sebeple bu vitaminleri yeterli ve düzenli miktarda alırsanız sebum üretimini (yağ bezlerinin ürettiği salgı) azaltarak sivilcelerin çıkmasını önleyebilirsiniz. Bunların yanında özellikle çinko takviyesi de önerilenler arasında.
Bazen sivilceler tıbbi tedavi gerektirir, bazen de şiddetine bağlı olarak evde kendiniz tedavi edebilirsiniz. Evde sivilce tedavisinde kremler ve merhemlerden yararlanabilirsiniz. Sıcak kompres yapmak da iyi gelebilir. Ağrılı sivilceleriniz varsa buz kompresi yapmak daha uygundur.
7.Sivilcede çay ağacı yağı mucizesi
Çay ağacı yağı antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahip ve bu yüzden de sivilcelerle ilişkili iltihabı azaltmaya ve akne lezyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. Yine doğal bir nemlendirici olarak çay ağacı yağı cildi nemlendirerek doğal yağ dengesini geri kazandırır. Bu yüzden elinizin altında bulundurmanızda fayda var. Tabii su ile seyreltip kullanmayı unutmayın.
8. Akdeniz tarzı bir diyet sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir
Özellikle Akdeniz tarzı bir diyetin sivilceleri iyileştirdiği biliniyor. Size uygun bir diyeti uzmanla görüşüp uygulayabilirsiniz. Kan şekerini veya insülin seviyelerini önemli ölçüde yükseltmeyen düşük glisemik diyetler de akne şiddetinin azalmasıyla ilişkili.
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