Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden

Yüzünüzdeki cilt dokusu vücudun diğer bölgelerine kıyaslandığında çok daha hassas ve tahriş olmaya müsaittir. Sıcak su yüz için oldukça zararlıdır. Bu nedenle uzmanlar genellikle duşta yüzün yıkanmamasını tavsiye eder. İşte duşta yüz yıkanmamasının 5 nedeni...

AKNE OLUŞUMUNU ETKİLEYEBİLİR

Uzun ve sıcak bir bir duş, cildin koruyucu tabakasına zarar verebilir. Bu da cildin doğal yağlarının yok olmasına neden olur. Kuru bir cilt yapısına sahip olanlar özellikle duşta sıcak suya direkt maruz kaldıklarında akne oluşumu sorunuyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Kuruluk hissinin giderilmesi için nemlendirici uygulanması ise cildi akne ve diğer problemlere karşı daha savunmasız hale getirir.

CİLT TONUNU ETKİLEYEBİLİR

Yüzünüzü duşta yıkamak cildin kırmızımsı görünmesine neden olabilir. Sıcak su, yüzdeki kan damarlarının genişlemesine sebep olarak yanaklardaki kırılgan kılcal damarlara zarar verebilir. Bu da, görünür kılcal ağlara veya çok yaygın bir cilt rahatsızlığı olan gül hastalığına yol açabilir .

ERKEN YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ HIZLANDIRABİLİR

Uzun süren sıcak bir duşun ardından parmakların kırışıklığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise cildin nemini alması ve cildin nemi hapsetmesine yardımcı olan koruyucu tabakasına zarar vermesidir. Aynı durum yüz için de geçerlidir. Cildin düzenli olarak sıcak suya maruz kalması daha erken yaşlanmaya sebep olabilir.

CİLDİ HASSAS HALE GETİREBİLİR

Sıcak su, cildi olumsuz yönde etkileyerek kuru ve hassas hale getirebilir. Özellikle cildin kuruluğa ve tahrişe daha savunmaz olduğu kış aylarında sıcak sudan uzak durmak gerekir.

KAŞINTI VE DÖKÜNTÜ PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR

Uzun bir duştan sonra bazı durumlarda cildin kaşındığı ve kızardığı gözlenir. Ancak bu his genellikle hafiftir ve kısa bir süre devam eder. Yüzü düzenli olarak sıcak su altında yıkamak cildin kaşınmasına ve soyulmasına neden olabilir.



