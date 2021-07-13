KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden

Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden

13.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzdeki cilt dokusu vücudun diğer bölgelerine kıyasla oldukça hassastır. Çünkü duştaki sıcak su yüzünüz için zararlı olabilir. Özellikle duş yaparken makyajı temizlemek pratik olsa da cildinize zarar verebilir. Peki duşta neden yüzünüzü yıkamamalısınız?

Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden

Yüzünüzdeki cilt dokusu vücudun diğer bölgelerine kıyaslandığında çok daha hassas ve tahriş olmaya müsaittir. Sıcak su yüz için oldukça zararlıdır. Bu nedenle uzmanlar genellikle duşta yüzün yıkanmamasını tavsiye eder. İşte duşta yüz yıkanmamasının 5 nedeni...

AKNE OLUŞUMUNU ETKİLEYEBİLİR

Uzun ve sıcak bir bir duş, cildin koruyucu tabakasına zarar verebilir. Bu da cildin doğal yağlarının yok olmasına neden olur. Kuru bir cilt yapısına sahip olanlar özellikle duşta sıcak suya direkt maruz kaldıklarında akne oluşumu sorunuyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Kuruluk hissinin giderilmesi için nemlendirici uygulanması ise cildi akne ve diğer problemlere karşı daha savunmasız hale getirir.

CİLT TONUNU ETKİLEYEBİLİR

Yüzünüzü duşta yıkamak cildin kırmızımsı görünmesine neden olabilir. Sıcak su, yüzdeki kan damarlarının genişlemesine sebep olarak yanaklardaki kırılgan kılcal damarlara zarar verebilir. Bu da, görünür kılcal ağlara veya çok yaygın bir cilt rahatsızlığı olan gül hastalığına yol açabilir .

ERKEN YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ HIZLANDIRABİLİR

Uzun süren sıcak bir duşun ardından parmakların kırışıklığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise cildin nemini alması ve cildin nemi hapsetmesine yardımcı olan koruyucu tabakasına zarar vermesidir. Aynı durum yüz için de geçerlidir. Cildin düzenli olarak sıcak suya maruz kalması daha erken yaşlanmaya sebep olabilir.

CİLDİ HASSAS HALE GETİREBİLİR

Sıcak su, cildi olumsuz yönde etkileyerek kuru ve hassas hale getirebilir. Özellikle cildin kuruluğa ve tahrişe daha savunmaz olduğu kış aylarında sıcak sudan uzak durmak gerekir.

KAŞINTI VE DÖKÜNTÜ PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR

Uzun bir duştan sonra bazı durumlarda cildin kaşındığı ve kızardığı gözlenir. Ancak bu his genellikle hafiftir ve kısa bir süre devam eder. Yüzü düzenli olarak sıcak su altında yıkamak cildin kaşınmasına ve soyulmasına neden olabilir.

Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 nedenBunu herkes yapıyor ama duşta yüzünüzü yıkamamalısınız! İşte duş yaparken yüzünüzü yıkamamak için 5 neden
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Spor yaparken giyebileceğiniz birbirinden şık spor kombinleriSpor yaparken giyebileceğiniz birbirinden şık spor kombinleri
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aşkını itiraf etmek için en uygun gün! İşte günlük yorumlar

Aşkını itiraf etmek için en uygun gün! İşte günlük yorumlar

Stilleri göz kamaştıran moda ikonu çift! Tarzları olay yarattı

Stilleri göz kamaştıran moda ikonu çift! Tarzları olay yarattı

Kadınların sırrı! Bu egzersiz cinsel gücü arttırıyor

Kadınların sırrı! Bu egzersiz cinsel gücü arttırıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Damar tıkanıklığına bile neden oluyor! 3. aydan sonra görülüyorsa...

Damar tıkanıklığına bile neden oluyor! 3. aydan sonra görülüyorsa...

İlk 6 ay dikkat! Bu hata anemiye neden oluyor

İlk 6 ay dikkat! Bu hata anemiye neden oluyor

6 yaşında başlıyor! Tırtıklı çıkıyorsa...

6 yaşında başlıyor! Tırtıklı çıkıyorsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.