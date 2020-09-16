Bunu yiyen 10 yaş gençleşiyor! İşte kolajen içeren mucize besinler

Sağlıklı ve genç bir görünüme hepimiz sahip olmak istiyoruz, değil mi? Bu isteği yerine getirmek için gırla para harcayıp çeşitli estetik ameliyatlar, iğneler bir yöntem olsa da tek çözüm değil. Olduğunuzdan bir 10 yaş kadar genç gözükmek için, dış dünyanın olumsuzluklarına karşı vücudu adeta zırh gibi koruyan, kolajen içeren besinler tüketmelisiniz. Peki nedir bu kolejen, yenir mi içilir mi?
Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein. Bu protein birbiri üzerine sarılmış üç alfa zincirinden meydana gelir. 30 tane değişik tipi tanımlanmış olup, tip I, tip II şeklinde isimlendirilir. İnsan vücudundaki esnekliği ve canlılığı sağlar.
Kolajen derinin elastikiyetini artırır, kıkırdak bütünlüğünü korur ve kırışıklıkların azalmasını sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.
Kırışıklıkları önlemesinin yanı sıra tırnakları da güçlendirir. Saç dökülmesini önler. Kemiklerin güçlenmesini sağlar ve bu sayede osteoporoz riskini azaltır. Yaraların iyileşme süresini hızlandırır.
Kolejeni düzenli olarak vücuda almak kırışıklıkların azalmasını sağlar ve cildin sarkmasının önüne geçer. Kollajenin içinde bulunan glisin de mide asidi üretimini destekler ve yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlar.
Kemik suyu iyi bir kollajendir. Kırmızı eti ya da tavuğu haşlayın. Suyunu baharatlayıp içebilir ya da yemeklerinize ilave edebilirsiniz. Vücutta azalan kolajeni yerine getirir.
Yeşil yapraklı sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler, vücudun kolajen üretimini artırır ve cildin nemini korur. Elastik yapısını güçlendirir.
Yumurta beyazı: Güçlü bir protein kaynağıdır. Her gün beslenmenize dahil etmeniz tavsiye edilir.
Sülfür içeren besinler: Kereviz, sarımsak, soğan, pırasa, salatalık gibi sülfür içeren sebzeler de vücuttaki kolajen üretimini destekler.
Kuru yemişler: Ceviz, fıstık ve fındık kolajen içeren besinlerdendir. Her gün bir avuç yemeniz tavsiye edilir.
İşkembe: Değerli bir kolajen kaynağıdır. Eklem ağrılarında kurtulmak ve cildinizin sarkmasını yavaşlatmak istiyorsanız haftada bir işkembe içebilirsiniz.
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