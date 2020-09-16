Bunu yiyen 10 yaş gençleşiyor! İşte kolajen içeren mucize besinler

Sağlıklı ve genç bir görünüme hepimiz sahip olmak istiyoruz, değil mi? Bu isteği yerine getirmek için gırla para harcayıp çeşitli estetik ameliyatlar, iğneler bir yöntem olsa da tek çözüm değil. Olduğunuzdan bir 10 yaş kadar genç gözükmek için, dış dünyanın olumsuzluklarına karşı vücudu adeta zırh gibi koruyan, kolajen içeren besinler tüketmelisiniz. Peki nedir bu kolejen, yenir mi içilir mi?

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan protein. Bu protein birbiri üzerine sarılmış üç alfa zincirinden meydana gelir. 30 tane değişik tipi tanımlanmış olup, tip I, tip II şeklinde isimlendirilir. İnsan vücudundaki esnekliği ve canlılığı sağlar.

Kolajen derinin elastikiyetini artırır, kıkırdak bütünlüğünü korur ve kırışıklıkların azalmasını sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

Kırışıklıkları önlemesinin yanı sıra tırnakları da güçlendirir. Saç dökülmesini önler. Kemiklerin güçlenmesini sağlar ve bu sayede osteoporoz riskini azaltır. Yaraların iyileşme süresini hızlandırır.