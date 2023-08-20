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  4. Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor: Kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları temizliyor! Halsizliğe son

Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor: Kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları temizliyor! Halsizliğe son

20.08.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz topraklarında yetişen bazı besinler velinimet değeri taşıyor. Bamya tohumu, bamyanın kendisinden daha fazla fayda taşıyor ancak bilinmiyor. Son yılların mucize besini olarak bilinen bamya tohumunun, içerdiği vitaminler ve besin değerleri sayesinde insan vücuduna birçok faydası bulunuyor. Başta kanserli hücreleri yok etmesi, bağırsakları temizlemesi ve enerji verici özelliği ile halsizliğe son vermesi en bilinen faydaları arasında.

Bunu yiyen doktor yüzü görmüyor: Kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları temizliyor! Halsizliğe son

Adeta şifa niyetinde olan bamya tohumu diyabetten kansere birçok hastalığın önüne geçebilme özelliğine sahip. Bamya tohumunun içinde demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi önemli besin maddeleri yer alır. Bamya tohumunu haftada bir kez tüketmek, yorgunluğu alıp götürüyor. İşte mucize besin bamya tohumunun faydaları...

KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR

Bu besin son yıllarda sağlık programlarında da oldukça konuşulmaktadır. Öneminin sıklıkla vurgulandığı doğal şifanın, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilir.

bamya tohumu2

Bamya tohumu elde etmek için bamya bitkisinin içindeki minik çekirdeklerin alınması gerekir. Mucize besinlerden biri olan bamya tohumu vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı korur.

bamya tohumu3

Bağırsakları temizleyen bamya tohumu ayrıca gerginliğin ve stresin de önüne geçer.

İnsan vücuduna çok sayıda faydası bulunan bamya tohumu karaciğer sağlığını koruduğu gibi kanserli hücreleri de yok eder. Öte yandan Medical News Today, düzenli bamya tüketiminin kanser riskini azalttığını açıkladı.

bamya tohumu4

Yaygın sorunlardan biri olan kolesterolü dengeler. Kabızlık problemi yaşayan kişiler, bamya tohumu tüketerek sorunu ortadan kaldırabilirler.

kabızlık

Diyabetin önüne geçen mucizevi besin eklem ve diz ağrılarına, astıma iyi gelir.

diyabet

Haftada bir kez bamya tohumu tüketmek, kalp ve damar sağlığına da iyi gelir. Yaşlılık karşıtı olan bamya tohumu, vücutta yer alan serbest radikalleri hedef alan antioksidanlar barındırır.

kalp sağlığı

Yüksek protein içeriğiyle sporcular için muhteşem bir besin kaynağıdır.

Enerji düzeyini artırarak halsizlik ve bitkinliğe karşı direnç sağlayan bamya tohumu, yorgunluğun giderilmesi için birebirdir. Demir eksikliği olanların bamya tohumu tüketmesi önerilir.


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