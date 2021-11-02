HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

02.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen akıllı telefon sayısının geçen yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

Piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre, Çin'de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 80 milyon 100 bin akıllı telefon piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülen telefon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

ÇİP KRİZİ ETKİLİ OLDU

Çip gibi akıllı telefon bileşenlerinin arzında yaşanan sıkıntı ile tüketicilerin cep telefonu değiştirme sıklığının azalmasının piyasaya sürülen telefon sayısının azalmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Analiz: Huawei'de düşüş, Xiaomi'de yükselişAnaliz: Huawei'de düşüş, Xiaomi'de yükseliş

Çin akıllı telefon

Çinli Vivo, üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü 18 milyon birim ile üreticiler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket arz miktarını geçen yıla göre yüzde 21 artırdı.

Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 17 milyon akıllı telefon piyasaya süren Oppo ikinci, yüzde 109 artışla 14 milyon birim üreten Honor üçüncü sırada yer aldı.

Xiaomi, geçen yıla göre yüzde 2 azalan arzıyla dördüncü olurken, Apple 10 milyon birimde kaldı.

Çin'in en büyük beş üreticisi üçüncü çeyrekte üretilen akıllı telefonların yüzde 86'sını piyasaya sürdü.

Xiaomi 12 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı! İki farklı model mi geliyor?Xiaomi 12 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı! İki farklı model mi geliyor?

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Dünyaca ünlü müşterilerin bilgileri ele geçirildi!Dünyaca ünlü müşterilerin bilgileri ele geçirildi!
Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.