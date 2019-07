KİLİS (AA) - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Burada bulunduğunuz müddetçe lütfen kurallara ve kanunlara uyun. Kural ve kanun bazlı hareket edersek, o zaman ortak yaşam kültürünü sağlıklı zemine oturtabiliriz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma kapsamındaki göçmen grupların yoğun bulunduğu illerde gerçekleştirilecek "BizBize Sohbetler" etkinliğinin 4'üncüsü Kilis'te bir düğün salonunda yapıldı.

Ok, programın açılışında yaptığı konuşmada, her göçün bir insan, her insanın bir hikaye barındırdığını söyledi.

Türkiye'de 192 farklı ülkeden yaklaşık 5 milyon yabancı misafirin yaşadığını belirten Ok, tüm dünyanın, bu misafirlere karşı gösterilen özveriyi, iyi niyeti ve hoşgörüyü konuştuğunu vurguladı.

Krizin yakıcı etkilerinin görüldüğü andan bu yana Türk milletinin Suriyeli kardeşlerini hiçbir şeye muhtaç etmediğini ve bundan sonra da etmeyeceğini anlatan Ok, şunları kaydetti: