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Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor: Sök bu fidanları diyenleri davet ediyorum

05.10.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde satın aldığı bahçedeki elmalar için "Burada elma olmaz sök bu fidanları" diyenleri dinlemeyen 2 çocuk babası Ufuk Kurt, şimdi o fidanların her birinden 100'er kilogram ürün alıyor. Kurt ayrıca kendisine fidanları sökmesini söyleyenleri, bahçesinde elma yemeye davet etti.

Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor: Sök bu fidanları diyenleri davet ediyorum

Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde lokantacılık yapan 53 yaşındaki 2 çocuk babası Ufuk Kurt 7 yıl önce içerisinde 1 yaşında bodur elma fidanı bulunan bir bahçe satın aldı. Ancak hem köylüler hem de arkadaşları, bahçenin bulunduğu bölgede elmanın yetişmeyeceğini, fidanları söküp yerine başka bir meyve fidanı dikmesini tavsiye etti. Bu tavsiyelere katılmayıp elmaların bakımını eşinin desteği ile sürdüren Kurt, bugün bahçesindeki verim ve kaliteyle görenleri hayran bırakıyor. 6.5 dönüm bahçesinde 450 bodur elma fidanı bulunan Kurt, bu yıl her bir ağaçtan yaklaşık 100'er kilogram ürün alarak hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı, hem de olmaz diyenlere azmiyle örnek oldu.

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''SÖK BU FİDANLARI DİYENLERİ ELMA YEMEYE DAVET EDİYORUM''

Lokanta esnafı Ufuk Kurt, "7 yıl önce burayı aldım, aldığımda elma fidanları 1 yaşındaydı. Bazı köylüler, bazı arkadaşlar burada elmanın yetişmeyeceğini, elmanın verimli olmayacağını söyleyerek, fidanları söküp ceviz veya benzeri şeyler dikmemi tavsiye ettiler. Ben bu aşamada dikilen fidanları sökmeyi düşünmedim. Bakımını yaparaktan bu aşamaya getirdim. Maşallah verimleri de kalitesi de güzel" dedi.
6.5 dönüm bahçede 450 bodur elma ağacının bulunduğunu ifade eden Ufuk Kurt, "Her bir ağaçtan 2 kasa 3 kasa elma topladık. Ağaçlarda meyve seyreltmesi yapıldı. Hasadını yaptığımız her bir ağaçtan yaklaşık 100 kilo meyve aldık. Yani sök diyenleri dinleseydim şuanda bu ağaçlar yoktu. Şuan onların sözlerine karşı ben de şaşkınım. Şu meyveleri gördükçe" diye konuştu.

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Tam hasadın 20 gün sonra gerçekleşeceğini dile getiren Kurt, "Ben burayı aldığımda elma olmaz burada sök bu elmaları diyenleri, buraya elma yemeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler" dedi.

(İHA)

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Mersin
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