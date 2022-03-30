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Burası Muğla'nın Sibirya'sı... Artık kar tatili de yapılacak

30.03.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz turizminin gözdesi olan Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı, yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, kış turizmine kazandırılacak. Bu yıl oldukça yoğun geçen yağışların ardından kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan ekipler, Göktepe'yi kayak turizmine açarak aynı anda iki mevsimi yaşatmayı planlıyor.

Burası Muğla'nın Sibirya'sı... Artık kar tatili de yapılacak

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışlarının ardından kayak turizmine kazandırılacak.

Türkiye'nin önemli turizm şehirlerinden olan Muğla, deniz turizminin yanı sıra kayak turizmine de kazandırılacak. Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanı sıra karlı dağlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Bölgede kar küreme çalışmaları başlatılırken, özellikle yaz aylarında Kavaklıdere ilçesinde deniz turizmi ile birlikte kayak turizminin de yapılması hedefleniyor.

Doğal manzaraları ile bilinen Kavaklıdere ile Göktepe Yaylası arasına yaklaşık 1 saatlik mesafede gidilebilirken, Muğla'da aynı gün iki mevsimi yaşamak mümkün. Göktepe’de kalınlığı 2 metreyi aşan karlı dağa ulaşım için ekipler çalışma başlatırken, deniz turizm merkezi olan Muğla’nın kayak turizmine de aday olması için harekete geçildi. Yapılacak çalışmaların ardından Muğla’nın Antalya’ya rakip olması bekleniyor. (İHA)

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