HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burası Yalova! Şaşkına çeviren anlar... Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

Burası Yalova! Şaşkına çeviren anlar... Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

28.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı. İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi torbacı olarak bilinen satıcılara dağıtmak için Yalova'ya gelen çete üyeleri, narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı. Tutuklanan kişiler uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizleri naylon poşetlere doldururken, elde ettikleri paralarla lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntülendiler.

Burası Yalova! Şaşkına çeviren anlar... Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir hem sosyal medyadan hem de teknik olarak takip ettikleri uyuşturucu çetesi üyelerinin Ramazan Bayramı öncesi Yalova'daki torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde getireceğini tespit etti. Çete üyesi bir kişinin 34 plakalı ticari taksiyle yola çıktığını belirleyen ekipler, sabaha karşı Çiftlikköy'e ulaşan ticari taksiyi kontrol noktasında yolu kesip durdurdu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araç sürücüsü Suat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sami A., narkotik polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 4 ayrı poşet içerisinde 4 kilo 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. ve Sami A. ile irtibatlı olduğu ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen Sabri Ö. de buluşma noktasına yapılan şok baskınla yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_3

UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN PARALARLA KÖPÜK PARTİSİ

Öte yandan aynı çetenin üyesi olduğu belirlenen, geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Bursa'dan sırtında taşıdığı okul çantasında yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği sırada Yalova şehir merkezinde yakalanarak tutuklanan Necdet K. ile Sabri Ö.'nün uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizleri naylon poşetlere doldururken ve yine uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paralarla lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Şortlarla köpük partisi yapan çete üyelerinin görüntülerine sosyal medyada da büyük tepki gösterildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ve süresi boyunca uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

AW607053_06

AW607053_10

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ilin kâbusu oldular! Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktıİki ilin kâbusu oldular! Güvenlik kameraları incelenince gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması
Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldıÖzdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

İlginizi Çekebilir

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.