Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

İşte kimsenin bilmediği şaşırtıcı gerçekler...

Kimsenin bilmediği gerçekler

1 / 34 Dünyada bir yer var ki 400 yıldır tek bir damla yağmur düşmüş değil!

2 / 34 Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmıyor. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmüyor.

3 / 34 Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır.

4 / 34 Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.

5 / 34 Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.

6 / 34 Sümüklü böceklerin dört tane burnu vardır.

7 / 34 Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.

8 / 34 Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.

9 / 34 Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.

10 / 34 Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir.

11 / 34 Dünyadaki EN SAĞLIKLI YİYECEKLER NELER? Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır.

12 / 34 Salatalığın yüzde 96'sı sudur.

13 / 34 Deniz kabuğundan ses falan gelmez, duyduğunuz şeyin kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesidir.

14 / 34 Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.

15 / 34 Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.

16 / 34 Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.

17 / 34 Soğuk su içmek, cildi sıkılaştırır ve cildinizin daha parlak görünmesini sağlar.

18 / 34 Yunuslar gözleri açık uyurlar.

19 / 34 Bir kurbağa yeterince ateş böceği yerse midesi ışıl ışıl olur.

20 / 34 İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.

21 / 34 Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.

22 / 34 Dünyanın ağırlığı yaklaşık 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tondur.

23 / 34 Timsahlar renk körüdür.

24 / 34 Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

25 / 34 3 renkli kedilerin hepsi dişidir.

26 / 34 Çin'de insanlar ya çok zenginlerdir ya da çok fakir. Fakirler bir sonraki hayatlarına hayvan olarak gelmekten korktuğu için itiraz etmezler.

27 / 34 Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.

28 / 34 Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!

29 / 34 Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

30 / 34 Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.

31 / 34 Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.

32 / 34 Şişman insanlar sıcak havalarda daha çok terler.

33 / 34 Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.