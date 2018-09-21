Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

İşte kimsenin bilmediği şaşırtıcı gerçekler...
Kimsenin bilmediği gerçekler
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Dünyada bir yer var ki 400 yıldır tek bir damla yağmur düşmüş değil!
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Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmıyor. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmüyor.
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Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır.
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Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
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Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.
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Sümüklü böceklerin dört tane burnu vardır.
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Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
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Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.
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Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.
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Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir.
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Dünyadaki EN SAĞLIKLI YİYECEKLER NELER?
Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır.
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Salatalığın yüzde 96'sı sudur.
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Deniz kabuğundan ses falan gelmez, duyduğunuz şeyin kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesidir.
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Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
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Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.
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Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.
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Soğuk su içmek, cildi sıkılaştırır ve cildinizin daha parlak görünmesini sağlar.
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Yunuslar gözleri açık uyurlar.
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Bir kurbağa yeterince ateş böceği yerse midesi ışıl ışıl olur.
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İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
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Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.
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Dünyanın ağırlığı yaklaşık 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tondur.
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Timsahlar renk körüdür.
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Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
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3 renkli kedilerin hepsi dişidir.
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Çin'de insanlar ya çok zenginlerdir ya da çok fakir. Fakirler bir sonraki hayatlarına hayvan olarak gelmekten korktuğu için itiraz etmezler.
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Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.
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Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!
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Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
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Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.
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Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.
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Şişman insanlar sıcak havalarda daha çok terler.
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Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
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İstanbul 2 kıtada toprağa sahip olan dünyadaki TEK metropoldür.
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