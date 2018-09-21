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Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bazı ülkeler için yağışsız gün geçirmek mümkün olmuyor. Ancak dünyada öyle bir bölge bulunuyor ki 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor.

İşte kimsenin bilmediği şaşırtıcı gerçekler...

Kimsenin bilmediği gerçekler

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Dünyada bir yer var ki 400 yıldır tek bir damla yağmur düşmüş değil!
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Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmıyor. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmüyor.
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Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır.
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Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
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Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.
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Sümüklü böceklerin dört tane burnu vardır.
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Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
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Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.
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Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.
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Cep telefonlarından hergün ortalama 5 MİLYAR mesaj gönderilmektedir.
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Dünyadaki EN SAĞLIKLI YİYECEKLER NELER?

Dünyadaki EN SAĞLIKLI YİYECEKLER NELER?
Avokado, Ahududu, Limon, Domates, Brokoli, Ispanak, Somon Balığı, Sarımsak ve Soğan'dır.
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Salatalığın yüzde 96'sı sudur.
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Deniz kabuğundan ses falan gelmez, duyduğunuz şeyin kulağınızdaki damarlarda gezinen kanın sesidir.
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Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
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Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.
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Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.
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Soğuk su içmek, cildi sıkılaştırır ve cildinizin daha parlak görünmesini sağlar.
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Yunuslar gözleri açık uyurlar.
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Bir kurbağa yeterince ateş böceği yerse midesi ışıl ışıl olur.
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İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
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Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.
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Dünyanın ağırlığı yaklaşık 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tondur.
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Timsahlar renk körüdür.
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Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
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3 renkli kedilerin hepsi dişidir.
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Çin'de insanlar ya çok zenginlerdir ya da çok fakir. Fakirler bir sonraki hayatlarına hayvan olarak gelmekten korktuğu için itiraz etmezler.
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Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.
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Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!
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Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
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Dünyada çıkan savaşların çoğu doğal kaynakları ele geçirme amacı nedeniyle çıkmaktadır.
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Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.
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Şişman insanlar sıcak havalarda daha çok terler.
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Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
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İstanbul 2 kıtada toprağa sahip olan dünyadaki TEK metropoldür.
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Anahtar Kelimeler:
yağmur dünya

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