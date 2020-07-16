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Burçlar değişti mi? NASA'dan açıklama geldi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan ilginç bir açıklama geldi.

Burçlar değişti mi? NASA'dan açıklama geldi

Dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkileyen koronavirüs ile uğraştığımız şu günlerde “burçlar değişti” iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.

"Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.

NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

NASA’nın verdiği bilgiye bakılırsa 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

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