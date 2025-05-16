Burçlara göre giyim stillerini anlatıyoruz! Bakalım sizin burcunuzla uyuyor mu…

1. Koç burçları spor ama şık giyinirler.



Sabah uyan, taytını çek, üstüne cool bir sweatshirt, hoop dışarı. Koç’lar pratik olmayı sever ama bu demek değil ki dağınık görünürler. Spor şıklık onların işi. Hem rahat olacak, hem “Bak bu da havalıymış.” dedirtecek. Hızlı karar verip fazla oyalanmadan hazır olmak tam onlara göre.

2. Boğalar kaliteli kumaş seçerler, sade ve özenli olur.



Boğa burcu sabah dolabın karşısına geçip “Bugün ne hissediyorum?” diye düşünebilir. Ama bir bildiği vardır. Onlar için kıyafet sadece görünmek için değil, hissetmek için. Yumuşacık dokular, kaliteli kumaşlar, abartıdan uzak ama “Bu insan belli ki iyi giyiniyor.” dedirten seçimler. Modanın değil, konforun daima yanında.

3. İkizler ise her gün başka biri gibi giyinir.

Bugün salaş, yarın şık, ertesi gün neon mu? İkizler için kıyafet biraz da ruh haliyle alakalı. Stil dediğin şey sabit olmak zorunda mı zaten? Aynı dolaptan hem kahve içmeye, hem konsere, hem nikaha kıyafet çıkarabilir. Kombin konusunda tam bir joker burç.

4. Yengeçler rahat giyinmeye bayılırlar ve kıyafetlerle duygusal bir bağ kurarlar.



Yengeç’in dolabında annesinin gençliğinden kalma bir hırka varsa şaşırmayın. Onlar için kıyafet sadece kumaş değil, anı da taşır. Rahat giyinmeyi severler ama duygusal anlamı olan parçalara da ayrı düşkünlükleri vardır. Ev terliği gibi rahat kombinler? Favorileri olabilir.

5. Aslan girdiği her ortamda fark edilmek ister.



Aslan’ın kombini asla “Ay fark etmedim ne giymiş!” dedirtmez. Taşlı bir aksesuar, iddialı bir renk, cesur bir detay... Her şey olabilir ama sıradanlık asla. “Ben buradayım!” mesajını verir ama bunu zevksizce değil, tam kararında verir. Kırmızı ruj sürecekse o gün gerçekten kırmızı ruj günü olmuştur.

6. Başaklar temiz, düzenli ve kusursuz giyinirler.



Başak burcunun dolabını açsan raflara teşekkür edesin gelir. Kombinleri sade olabilir ama detaylar yerli yerindedir. Ütüsü yapılmış gömlek, tam oturan jean, fazla iddiasız ama fazla düzgün. “Minimalist ama iyi giyiniyor” diyeceğin tipler genelde Başak çıkar.

Bir Başak burcu gibi temiz ve kusursuz görünmek için ihtiyacın olan şey: Philips Buharlı Düzleştirici!



Giyim stilin ne olursa olsun, şık görünmek için kıyafetlerinin her zaman jilet gibi olması lazım. E bunun için de büyük bir efor sarfetmen gerek. Bunu düşündük ve sana güzel bir haber vermek istedik!

Philips Buharlı Düzleştirici, bütün ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyor. Kıyafetlerinizi askısında bile düzleştirebilir, hızlı sonuç alabilir ve öz güvenli bir şekilde giyinebilirsiniz. Üstelik 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınan Philips Buharlı Düzleştirici, size epey zaman kazandıracak!

7. Teraziler uyumlu giyinirler ama her zaman değil!



Renk uyumu, doku uyumu, stil uyumu… Terazi burcu kombin yaparken sanki bir iç mimar gibi çalışır. Hem göz zevkine hitap eder, hem zarif olurlar. Kıyafetlerinde “Fazla olmuş” diyemezsin ama “Çok iyi olmuş” dersin. Estetik onlarda refleks gibi bir şey.

8. Akrepler kendinden emin giyinirler.



Siyah ceket, botlar, ince bir kolye... Akrep’in tarzı “Çok anlatmaya gerek yok, bakınca anlarsın” tarzı. Onlar modayla kavga etmez ama herkese uyan şeyleri de giymezler. Tarzları biraz soğuk gibi görünse de detaylarda büyük bir öz güven saklıdır.

9. Yay burçları rahat, renkli ve çok cool giyinirler!



Yay burcu kombin yaparken şöyle der: “Rahat mı? Evet. Renkli mi? Biraz. O zaman tamam.” Özgür ruhlu bu burç, sabah sabah ayakkabısının kemeriyle uğraşmaz. Bol paça pantolon, hafif gömlek, çapraz çanta… Onlar için en iyi kombin, içinde mutlu oldukları kombin.

10. Oğlaklar risksiz giyinirler. Klasik ve nettir.



Oğlak burcunun kombininde ne eksik olur, ne fazla. Gömlekse tam gömlek, kabansa ömürlük kaban. “Moda geçici, stil kalıcı.” lafı sanki onlar için söylenmiş. Abartıdan hoşlanmazlar ama üzerlerine yakışanı da iyi bilirler. Az ama öz parçalarla son derece net bir tarzları vardır.

11. Kova burçları için giyim farklıysa güzel, garipse daha güzeldir!



Kova burcu “Bu kimsenin giymeyeceği bir şeymiş!” der ve tam da o yüzden giyer. Onların dolabında kurallara yer yoktur. Bugün pofuduk terlik, yarın simli ceket… Kimin ne dediği pek umurlarında değil. Tarzları özgün değil, direkt “bambaşka” olabilir. Bazen anlamayız, ama baktıkça “Hımm… aslında yakışmış.” deriz.

12. Balıklar şık giyinir ama öyle bir dertleri yoktur!



Balık burcu ne giyeceğini bazen unutabilir çünkü kafası zaten başka yerdedir. Ama giydiği şeyle bir şekilde “Romantik bir Pinterest panosu” gibi görünmeyi başarır. Uçuş uçuş gömlekler, pastel tonlar, hafif örgüler... Rahat, duygusal ve hayalci halleri tarzlarına da yansır. Bazen sanki bir şiir yazacak gibi görünürler ama aslında markete iniyorlardır.