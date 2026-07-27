Burçların hayatını değiştirecek yılın dolunayı: Yeni dönem başlıyor!

Gökyüzü, 29 Temmuz'da gerçekleşecek Kova Dolunayı ile birlikte güçlü bir enerji değişimine hazırlanıyor. Astrolojiye göre dolunaylar tamamlanma, farkındalık ve sonuç alma dönemlerini simgelerken, Kova burcunda yaşanacak bu gökyüzü olayı bireysel özgürlük, sosyal ilişkiler ve geleceğe yönelik planları ön plana çıkaracak.

Uzun süredir belirsizliğini koruyan konuların netleşmesi, ilişkilerde önemli kararların alınması ve kariyer alanında sürpriz gelişmeler yaşanması beklenirken, her burç bu dolunaydan farklı şekillerde etkilenecek.

Kimi burçlar yeni başlangıçlara adım atarken, kimileri ise geçmişi geride bırakıp hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatı yakalayacak.

İLİŞKİLERDE NETLEŞME VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Kova Dolunayı'nın en belirgin etkilerinden biri, uzun süredir belirsiz kalan konuların açıklığa kavuşması olarak yorumlanıyor. Bitmesi gereken ilişkiler sona erebilirken, sağlam temeller üzerine kurulu bağlar ise daha da güçlenebilir. Duygusal iniş çıkışların artabileceği bu dönemde ani kararlar yerine sağduyulu davranmanın önem taşıdığı belirtildi.

KARİYER VE HEDEFLERDE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Dolunay enerjisi yalnızca özel hayatı değil, iş yaşamını da etkileyebilir. Beklenen haberlerin gelmesi, yeni iş teklifleri, görev değişiklikleri veya uzun süredir emek verilen projelerin sonuçlanması gündeme gelebilir. Özellikle ekip çalışmaları ve sosyal projelerde beklenmedik fırsatlar ortaya çıkabilir.

BURÇLARA ETKİLERİ:

Koç (21 Mart - 20 Nisan)

Kova Dolunayı, Koç burçlarının sosyal çevresi ve gelecek hedeflerini aydınlatıyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir proje ya da plan sonuç vermeye başlayabilir. Arkadaş çevrenizde gerçek dostluklarla çıkar ilişkileri arasındaki farkı daha net görebilirsiniz. Bir ekip çalışmasında üstlendiğiniz sorumlulukların karşılığını almanız mümkün. Aşk hayatında ise sosyal ortamlarda yeni tanışmalar yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde ortak gelecek planları masaya yatırılabilir. Finansal konularda ise ani harcamalara karşı temkinli davranmanız fayda sağlayacak.

Boğa (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu dolunay kariyer ve toplumsal statü alanınızı hareketlendiriyor. İş hayatında beklediğiniz bir haber gelebilir, terfi, görev değişikliği veya yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. Çalışmalarınızın görünür hale gelmesi sayesinde takdir toplayabilirsiniz. Özel yaşam ile iş hayatı arasında denge kurmanız gereken bir süreçten geçebilirsiniz. Aile büyüklerinden alacağınız destek önemli kararlar almanıza yardımcı olabilir. Sabırlı hareket etmek, uzun vadeli kazançlar elde etmenizi sağlayacaktır.

İkizler (22 Mayıs - 21 Haziran)

Hayata bakış açınızı değiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahat planları gündeme gelebilir. Beklediğiniz resmi bir başvurudan olumlu haber alabilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için oldukça verimli bir dönem başlıyor. Aşk hayatında uzak mesafe ilişkileri ya da farklı kültürlerden biriyle tanışma ihtimali dikkat çekiyor. Ruhsal anlamda da kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Dolunay, ortak maddi kaynaklar, miras, kredi, borç ve yatırımlarla ilgili konuları öne çıkarıyor. Beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir ya da finansal bir yükümlülük sona erebilir. Duygusal anlamda ise geçmişte sizi yoran olaylarla yüzleşme ve bunları geride bırakma fırsatı bulabilirsiniz. İlişkilerde güven konusu önem kazanırken, partnerinizle açık iletişim kurmanız sorunların çözülmesini sağlayabilir. Psikolojik olarak kendinizi yenileme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kova Dolunayı tam karşıt burcunuzda gerçekleştiği için en güçlü etkileri hissedecek burçlardan biri olabilirsiniz. Evlilik, ortaklık ve ikili ilişkilerde önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazı Aslan burçları ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşırken, bazıları ise artık yürümeyen bağları sonlandırabilir. İş ortaklıklarında yeni sözleşmeler yapılabilir. Karşınızdaki kişilerin beklentilerini anlamaya çalışmanız bu süreçte büyük önem taşıyor.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Günlük yaşamınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınız ön plana çıkıyor. İş yerinde yoğun bir tempo sizi bekleyebilir ancak emeklerinizin karşılığını alma ihtimaliniz yüksek. Sağlığınızı ihmal ettiğiniz konular yeniden gündeme gelebilir. Beslenme düzeninizi değiştirmek, spora başlamak veya yeni bir rutin oluşturmak için oldukça uygun bir dönem. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha yapıcı davranmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşk hayatınızda hareketli günler sizi bekliyor. Bekâr Teraziler yeni bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkiler ise daha ciddi bir boyut kazanabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sanatsal çalışmalar, hobiler ve yaratıcı projeler açısından ilham verici bir süreç başlıyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmemeli, yeteneklerinizi ortaya koymalısınız.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Aile ve ev hayatı ön planda olacak. Taşınma, ev alım-satımı, tadilat ya da aile bireyleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir çözülmeyen aile içi meseleler netlik kazanabilir. Kariyer ile özel hayat arasında denge kurmanız gerekebilir. Geçmişten gelen bazı duygusal yükleri bırakmanız, geleceğe daha rahat bakmanızı sağlayacak.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

İletişim trafiğiniz hız kazanıyor. Beklediğiniz telefonlar, e-postalar veya resmi haberler gelebilir. Kardeşler, yakın akrabalar ve komşularla ilgili gelişmeler gündeme taşınabilir. Yeni eğitimlere katılabilir, kısa seyahatler planlayabilirsiniz. İş hayatında yapacağınız görüşmeler olumlu sonuçlar doğurabilir. Söylediğiniz sözlerin etkisi bu dönemde her zamankinden daha güçlü olacak.

Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak)

Maddi konular dolunayın ana gündemini oluşturuyor. Gelirinizde artış sağlayacak yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda gereksiz harcamaları fark ederek bütçenizi yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İş hayatında yeteneklerinizi daha görünür hale getirecek teklifler alabilirsiniz. Kendinize verdiğiniz değeri artıracak gelişmeler yaşamınızın birçok alanına olumlu yansıyabilir.

Kova (21 Ocak - 18 Şubat)

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için hayatınızın birçok alanında önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Dış görünüşünüzden kariyer hedeflerinize kadar pek çok konuda değişim kararı alabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz planları hayata geçirmek için cesaret bulabilirsiniz. İlişkilerde gerçek ihtiyaçlarınızı daha net görecek, sizi yoran insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha özgür ve güçlü hissetmeniz mümkün.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Bu dolunay iç dünyanızı aydınlatıyor. Geçmişte yaşadığınız olaylarla yüzleşebilir, sizi yoran düşünceleri geride bırakabilirsiniz. Ruhsal anlamda dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenirken rüyalarınız da daha anlamlı hale gelebilir. İş hayatında perde arkasında yürüttüğünüz çalışmaların sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Sağlığınıza ve uyku düzeninize özen göstermeniz bu dönemde büyük önem taşıyor.