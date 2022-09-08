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Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Süper minili tarzıyla olay oldu

08.09.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam final yapınca dinlenme kararı alan Burcu Özberk son olarak gelen teklifleri değerlendiriyordu. Bol bol tatil yapan güzel oyuncu soluğu Venedik Uluslararası Film Festivali’nde aldı. Özberk'in süper minili tarzı dikkat çekti. Elbiseyi daha önce Emina Zahovic de giymişti.

Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti! Süper minili tarzıyla olay oldu

Aşk Mantık İntikam'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk şu sıralar tatil yapıyor. Burcu Özberk, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen bir durum yok" açıklamasında bulunarak sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Herkes yeni sezon projesini merak ederken Burcu Özberk Venedik'e gitti.

Türk oyuncular Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır, Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti.

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Burcu Özberk'in kırmızı halıdaki havalı yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Burcu Özberk'in tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi "Ateş ediyorsun" dedi kimi ise "Altı neyse de üstü olmamış" yorumlarında bulundu.

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