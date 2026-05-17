Burcuna göre hangi mesleği yapmalısın? Astrolojide yeni trend

Astroloji haritamız dünümüzün, bugünümüzün hatta yarınımızın olasılıklarını gözler önüne sererken bizlere pek çok konuda yol gösterici olabiliyor. Burçların karakteristik özelliklerine göre başarıyı ve yüksek motivasyonu tetikleyecek, size en uygun meslekleri araştırmaya çıktık. İşte burçlara göre meslek rehberi:

Çiğdem Berfin Sevinç

Astroloji dünyası, gökyüzündeki gezegen dizilimlerinin sadece karakterimizi değil, kariyer yolculuğumuzu da şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, kişinin burcuna uygun bir iş seçmesinin iş hayatındaki başarıyı ve motivasyonu doğrudan artırdığını belirtiyor. İşte yıldız haritanıza göre yönelmeniz gereken o meslekler:

♈ KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Özellikleri: Öncü, cesur, enerjik, rekabetçi.

Meslekler: Yönetici, girişimci, asker, polis, sporcu.

♉ BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Özellikleri: Sabırlı, güvenilir, estetik yönü güçlü, pratik.

Meslekler: Bankacı, finans uzmanı, mimar, şef, peyzaj mimarı.

♊ İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Özellikleri: İletişimci, meraklı, hızlı düşünen, sosyal.

Meslekler: Gazeteci, halkla ilişkiler uzmanı, yazar, pazarlamacı, öğretmen.

♋ YENGEÇ BURCU (21 HAZIRAN - 22 TEMMUZ)

Özellikleri: Empatisi yüksek, korumacı, şefkatli, bağ kuran.

Meslekler: Psikolog, insan kaynakları uzmanı, hemşire, otel işletmecisi.

♌ ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Özellikleri: Lider, yaratıcı, dikkat çekmeyi seven, özgüvenli.

Meslekler: Aktör/Aktris, sahne sanatçısı, CEO, siyasetçi, moda tasarımcısı.

♍ BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Özellikleri: Analitik, detaycı, düzenli, çalışkan.

Meslekler: Veri analisti, editör, laborant, muhasebeci, araştırmacı.

♎ TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Özellikleri: Adil, diplomatik, estetik düşkünü, sosyal.

Meslekler: Avukat, diplomat, sanat danışmanı, halkla ilişkiler müdürü.

♏ AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Özellikleri: Stratejik, odaklanmış, sezgisel, gizem çözücü.

Meslekler: Dedektif, cerrah, psikiyatrist, araştırmacı gazeteci, kriz yöneticisi.

♐ YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Özellikleri: Özgürlüğüne düşkün, iyimser, keşfetmeyi seven.

Meslekler: Gezi yazarı, akademisyen, rehber, çevirmen, pilot.

♑ OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Özellikleri: Disiplinli, hırslı, organize, sorumluluk sahibi.

Meslekler: Finans müdürü, mühendis, bürokrat, proje yöneticisi.

♒ KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Özellikleri: Yenilikçi, vizyoner, entelektüel, özgün.

Meslekler: Yazılımcı, bilim insanı, sosyal girişimci, mucit.

♓ BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Özellikleri: Hayal gücü geniş, yaratıcı, fedakar, sanatsal.

Meslekler: Sanatçı, müzisyen, psikolog, veteriner, sinemacı.

