Ev hanımlarının gizli silahı ortaya çıktı! Karbonatın hayat kurtaran kullanım alanları

Günlük yaşamda temizlikten yemek yapımına kadar pek çok alanda yardımımıza koşan karbonat, aslında mutfaktaki rollerinden çok daha fazlasına sahip. Genellikle hamur işlerini kabartmak ya da buzdolabındaki kötü kokuları nötrlemek için kullandığımız bu ekonomik ürün, tam anlamıyla çok amaçlı bir ev dostu. Kimyasal yüklü pahalı ürünlerden uzak durmak ve pratik çözümler üretmek isteyenler için karbonatın hayat kurtaran 10 sıradışı kullanım alanını sizler için derledik.
Evcil hayvan sahiplerinin en büyük dertlerinden biri kedi kumu kokusudur. Her kum değişiminden sonra kumun üzerine hafifçe karbonat serpiştirmek, kötü kokuları hapsetmeye ve evinizin havasını taze tutmaya yardımcı olur.
Kendinize bir iyilik yapın ve banyo suyunuzun içine yarım su bardağı karbonat ekleyin. Bu pratik yöntem hem cildinizi yumuşatır hem de özellikle yaz aylarında meydana gelen güneş yanıklarının acısını hafifletir.
Ayakkabılarınızda oluşan istenmeyen kokuları gidermek için içlerine az miktarda karbonat dökün ve bekletin. Ayakkabıyı tekrar giymeden önce içini iyice silkeleyerek kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.
Bir yemek kaşığı karbonata birkaç damla su ekleyerek yoğun bir macun kıvamı elde edin. Bu karışımı ısırılan bölgeye sürüp 10 dakika beklettikten sonra duruladığınızda, kaşıntı ve kızarıklığın hafiflediğini göreceksiniz. Öncesinde mutlaka hekime danışmalısınız.
Karavan veya bahçelerde kullanılan su depolarında zamanla oluşan tatsız kokuları ve kireçlenmeyi gidermek için ılık suda erittiğiniz karbonat karışımıyla depoyu durulayıp temizleyebilirsiniz.
Şampuanınıza ekleyeceğiniz küçük bir miktar karbonat, saç derisinde biriken jöle ve sprey gibi ürün kalıntılarını temizler. Ancak kurutucu etkisi nedeniyle bu yöntemi sadece nadiren uygulamalısınız.
