Burcuna göre hangi ülkede yaşamalısın? Astrolojide yeni trend

Astroloji dünyasında yeni bir trend yükseliyor: "Ruhun Ait Olduğu Coğrafya." Dünyanın hangi köşesinde kendinizi gerçekten "evinizde" hissedeceğinizi hiç merak ettiniz mi? Belki de kalbinizdeki o açıklanamaz özlemin ve seyahat tutkusunun sebebi, yıldızların doğum anınızda fısıldadığı o gizli rotadır!

Gökçen Kökden

İşte uzman astrologların analizlerine göre, doğum ayınızın enerjisiyle uyum sağlayan ve ruhunuzun derinliklerine hitap eden o büyüleyici ülkeler.

GÖKYÜZÜ REHBERLİĞİNDE DÜNYA TURU

Astroloji, sadece günlük burç yorumlarından ibaret değildir; aynı zamanda çevreyle olan enerjisel bağımızı da açıklar. Bazı şehirler bizi boğarken, bazı uzak coğrafyalarda neden ilk kez nefes aldığımızı hissederiz? İşte cevabı:

Ocak: Japonya

Hırslı Oğlaklar ve yenilikçi Kovaların ayı olan Ocak, kadim bilgelikle geleceği harmanlar. Japonya, geçmişe duyulan derin saygı ile teknolojik devrimi aynı potada eritmesiyle Ocak doğumluların rafine zevklerine ve dirençli ruhuna ayna tutuyor.

**Şubat: İzlanda

Sıradanlığın ötesine geçmeyi seven Kova ve Balık burçları için İzlanda, adeta bu dünyadan olmayan bir durak. Kuzey ışıkları ve buzulların altındaki sıcak su kaynakları, Şubat doğumluların ruhundaki o mistik ve entelektüel derinliği temsil ediyor.

Mart: İrlanda

Hayalperest Balıklar ve cesur Koçların enerjisi, İrlanda’nın asi ama şefkatli doğasında vücut buluyor. Bireyselliğe önem veren, adalet duygusu gelişmiş ve doğanın vahşi güzelliğine aşık Mart doğumlular için İrlanda, özgürlüğün simgesi.

Nisan: İtalya

Maceracı Koç ve duyusal Boğa burçlarının ortak noktası olan Nisan ayı, yaşam enerjisini İtalya’da buluyor. Sanat, mutfak kültürü ve tutkulu sohbetlerle dolu olan bu ülke, Nisan doğumluların parlaması için en doğru sahne.

Mayıs: Yunanistan

Güzelliğe, felsefeye ve derin anlam arayışına önem veren Mayıs doğumlular için antik bilgeliğin merkezi Yunanistan kaçınılmaz bir rota. Hem zihinsel hem de duyusal tatmin arayan bu ruhlar, Ege’nin maviliğinde huzur buluyor.

Haziran: Fransa

Hareketli İkizler ve sezgisel Yengeçlerin karmaşık yapısı, Fransa’nın çeşitliliğiyle kusursuz bir uyum içinde. Paris’in sanatsal sokaklarından üzüm bağlarının sessizliğine kadar her köşe, Haziran doğumluların hem sosyalleşme hem de ait olma arzusunu tatmin ediyor.

Temmuz: Brezilya

Sıcak kanlı Yengeç ve Aslan burçlarının ayı olan Temmuz, enerjisini Brezilya’nın neşesinden alıyor. Kalbiyle hareket eden ve topluluk bağlarına önem veren Temmuz doğumlular, en zor anlarda bile kutlayacak bir sebep bulan Brezilya kültüründe kendilerini bulacaklar.

Ağustos: İspanya

Görkemli Aslanlar ve detaycı Başakların birleşimi olan Ağustos ayı, asalet ve titizliği temsil eder. İspanya’nın görkemli festivalleri ve her işi bir sanat eserine dönüştüren geleneksel yapısı, bu ayda doğanların "en iyisini yapma" tutkusuna hitap ediyor.

Eylül: İsviçre

Denge, düzen ve estetik arayışındaki Eylül doğumlular (Başak ve Terazi), İsviçre’nin hassasiyetiyle rezonansa giriyor. Adaletin ve huzurun bir yaşam biçimi olduğu bu coğrafya, ruhunuzdaki karmaşayı dindirip size ihtiyacınız olan berraklığı sunuyor.

Ekim: Meksika

Zarif Teraziler ve gizemli Akreplerin ayı olan Ekim, derinliğin ve dış güzelliğin harmanlandığı Meksika ile eşleşiyor. Atasal bilgeliğe duyulan saygı ve yaşam ile ölümün iç içe geçtiği o büyüleyici atmosfer, Ekim doğumluların çok katmanlı karakterini yansıtıyor.

Kasım: Fas

Gerçeğin peşinden giden Akrep ve Yay burçları için Fas, keşfedilmeyi bekleyen bir labirent gibi. Konfor alanının dışına çıkmayı seven ve mistik deneyimlere açık olan Kasım doğumlular, Fas’ın baharat kokulu sokaklarında kendi ruhsal yolculuklarına çıkabilirler.

Aralık: Norveç

Disiplinli Oğlak ve iyimser Yay burçlarının ayı olan Aralık, Norveç’in kış güneşinde gizli olan umudu temsil ediyor. Norveç’in "hygge" felsefesi ve doğanın büyüklüğü karşısındaki alçakgönüllü duruşu, Aralık doğumluların hayata duyduğu derin saygı ile örtüşüyor.

