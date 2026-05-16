Sararmış beyaz eşyaları sıfır ürün gibi yapan yöntem viral oldu

İddiaya göre yalnızca birkaç malzeme kullanılarak uygulanan yöntem sayesinde sararmış beyaz plastik yüzeyler yeniden parlak ve açık renge kavuşabiliyor.

İŞTE KARIŞIMIN ANA MALZEMELERİ

Viral olan yöntemde genellikle karbonat, oksijen bazlı temizleyici,

beyaz sirke ve hidrojen peroksit gibi malzemeler kullanılıyor.

Hazırlanan karışım sararan yüzeye sürülüyor ve belirli bir süre bekletildikten sonra siliniyor. Özellikle buzdolabı kulpları, çamaşır makinesi kenarları, klima plastikleri ve priz çevrelerinde etkili sonuçlar verdiği öne sürülüyor.

GÜNEŞ IŞIĞI ETKİSİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Yöntemi deneyen kullanıcılar, uygulama sonrası yüzeyin bir süre güneş ışığında bekletilmesinin beyazlatıcı etkiyi artırdığını belirtiyor. Bazı paylaşımlarda yıllardır sararmış görünen plastiklerin birkaç uygulama sonrası belirgin şekilde açıldığı görülüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Temizlik uzmanları ise her yöntemin her yüzey için uygun olmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yoğun kimyasal kullanımının bazı plastiklerde matlaşma, çatlama veya renk bozulmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, uygulamanın önce küçük ve görünmeyen bir bölgede test edilmesini önerirken, güçlü kimyasallarla çalışırken eldiven kullanılmasının önemli olduğunu vurguluyor.

ALTERNATİF BEYAZLATMA YÖNTEMİ

Bir diğer alternatif için karbonat ve oksijenli su ikilisi. Karbonat, yüzeyde biriken kir ve mat tabakanın çözülmesine yardımcı olurken, oksijenli su ise beyazlatıcı etkisi sayesinde sararmış görünümün azalmasını destekliyor. İki malzeme karıştırılarak yoğun kıvamlı bir macun elde ediliyor ve bu karışım sararan bölgelere ince şekilde uygulanıyor. Yaklaşık yarım saat bekletilen yüzey daha sonra yumuşak bir bez yardımıyla temizleniyor. Uzmanlar, uygulama sırasında sert sünger ya da tel kullanılmaması gerektiğini, aksi halde yüzeyde çizik oluşabileceğini belirtiyor.

NEDEN SARARMALAR OLUYOR?

Beyaz eşyalardaki sararmanın en yaygın nedenleri arasında:

güneş ışığına uzun süre maruz kalma,

sigara dumanı,

yüksek sıcaklık,

yağ buharı

ve plastik malzemenin zamanla oksitlenmesi yer alıyor. Özellikle mutfakta bulunan beyaz eşyalar, bu nedenle daha hızlı sararabiliyor.