KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Sararmış beyaz eşyaları sıfır ürün gibi yapan yöntem viral oldu

Zamanla sararan beyaz eşyalar, ne kadar temizlenirse temizlensin eski görünümünden kurtulamıyor. Özellikle güneş ışığı, sıcaklık değişimi ve yıllar içinde oluşan plastik yıpranması nedeniyle beyaz yüzeylerde oluşan sararma birçok kişinin ortak problemi haline geldi. Ancak sosyal medyada hızla yayılan pratik bir yöntem, eskiyen beyaz eşyaları adeta ilk günkü görünümüne döndürmesiyle dikkat çekti.

Sararmış beyaz eşyaları sıfır ürün gibi yapan yöntem viral oldu
Gökçen Kökden

İddiaya göre yalnızca birkaç malzeme kullanılarak uygulanan yöntem sayesinde sararmış beyaz plastik yüzeyler yeniden parlak ve açık renge kavuşabiliyor.

İŞTE KARIŞIMIN ANA MALZEMELERİ

Sararmış beyaz eşyaları sıfır ürün gibi yapan yöntem viral oldu 1

Viral olan yöntemde genellikle karbonat, oksijen bazlı temizleyici,
beyaz sirke ve hidrojen peroksit gibi malzemeler kullanılıyor.

Hazırlanan karışım sararan yüzeye sürülüyor ve belirli bir süre bekletildikten sonra siliniyor. Özellikle buzdolabı kulpları, çamaşır makinesi kenarları, klima plastikleri ve priz çevrelerinde etkili sonuçlar verdiği öne sürülüyor.

GÜNEŞ IŞIĞI ETKİSİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Yöntemi deneyen kullanıcılar, uygulama sonrası yüzeyin bir süre güneş ışığında bekletilmesinin beyazlatıcı etkiyi artırdığını belirtiyor. Bazı paylaşımlarda yıllardır sararmış görünen plastiklerin birkaç uygulama sonrası belirgin şekilde açıldığı görülüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Sararmış beyaz eşyaları sıfır ürün gibi yapan yöntem viral oldu 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Temizlik uzmanları ise her yöntemin her yüzey için uygun olmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yoğun kimyasal kullanımının bazı plastiklerde matlaşma, çatlama veya renk bozulmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, uygulamanın önce küçük ve görünmeyen bir bölgede test edilmesini önerirken, güçlü kimyasallarla çalışırken eldiven kullanılmasının önemli olduğunu vurguluyor.

ALTERNATİF BEYAZLATMA YÖNTEMİ

Bir diğer alternatif için karbonat ve oksijenli su ikilisi. Karbonat, yüzeyde biriken kir ve mat tabakanın çözülmesine yardımcı olurken, oksijenli su ise beyazlatıcı etkisi sayesinde sararmış görünümün azalmasını destekliyor. İki malzeme karıştırılarak yoğun kıvamlı bir macun elde ediliyor ve bu karışım sararan bölgelere ince şekilde uygulanıyor. Yaklaşık yarım saat bekletilen yüzey daha sonra yumuşak bir bez yardımıyla temizleniyor. Uzmanlar, uygulama sırasında sert sünger ya da tel kullanılmaması gerektiğini, aksi halde yüzeyde çizik oluşabileceğini belirtiyor.

NEDEN SARARMALAR OLUYOR?

Beyaz eşyalardaki sararmanın en yaygın nedenleri arasında:

güneş ışığına uzun süre maruz kalma,
sigara dumanı,
yüksek sıcaklık,
yağ buharı
ve plastik malzemenin zamanla oksitlenmesi yer alıyor. Özellikle mutfakta bulunan beyaz eşyalar, bu nedenle daha hızlı sararabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mürekkep balığından güneş kremi yaptılarMürekkep balığından güneş kremi yaptılar
Ukraynalı şifacıdan defne yaprağı yakın çağrısı!Ukraynalı şifacıdan defne yaprağı yakın çağrısı!

Anahtar Kelimeler:
beyaz eşya yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.