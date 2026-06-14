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Burcuna göre sana bir kahve öneriyoruz!

Kahveyi ne derece seviyorsun bilmiyoruz ama sana her koşulda ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğin bir kahve önermek istedik! Merak etme, bu sefer kahveler bizden ama başka sefere senden kahve yapmanı isteyebiliriz!

Burcuna göre sana bir kahve öneriyoruz!

Zodyak ailesinin kafeinle buluşması!

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