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Yaz sıcağında hayat kurtarır: Hangi soğuk kahve makinesini almalısınız?

Kahveni buzla mı seversin, bol köpüklü mü, yoksa birkaç dakikada hazır olsun yeter mi dersin? Soğuk kahve dünyasında herkesin bir favorisi var. Bakalım senin kahve alışkanlıklarına hangi soğuk kahve makinesi uyuyor?

Yaz sıcağında hayat kurtarır: Hangi soğuk kahve makinesini almalısınız?

Kahve makinesini keşfedin!

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Yazın en sıcak gününde kendinizi ödüllendirmek için ne içersiniz?

Yazın en sıcak gününde kendinizi ödüllendirmek için ne içersiniz?
Klasik, buz dolu bir bardakta Americano.
Bol çikolatalı ve kremalı, serinletici bir Frappe.
Yoğun aromalı, yavaş demlenmiş bir Cold Brew.
Soğuk bir bardak limonata.
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Sabahları uyanır uyanmaz kahve hazırlamak için mutfakta saatler harcayabilirim.

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Bütçeniz ve kahve makinesine ayıracağınız harcama limiti nedir?

Bütçeniz ve kahve makinesine ayıracağınız harcama limiti nedir?
Kaliteli bir kahve makinesi yatırımdır, bütçe benim için sorun değil.
Fiyat/performans ürünü olmalı, işimi görsün ama cebimi de çok yakmasın.
Bütçe önemli değil, en teknolojik ve en hızlı cihazı almalıyım.
En ekonomik ve en basit yöntemi arıyorum.
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Kahve içerken üzerindeki o kremsi, yoğun süt köpüğü benim için vazgeçilmez.

Evet
Hayır
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Yaz bitip kış geldiğinde kahve tüketim alışkanlığınız nasıl değişir?

Yaz bitip kış geldiğinde kahve tüketim alışkanlığınız nasıl değişir?
Hava durumu ne olursa olsun cold brew veya buzlu kahve vazgeçilmezim.
Havalar soğudukça sıcak filtre kahveye veya latteye geçiş yaparım.
Mevsim fark etmez, ne bulursam onu içerim.
Kışın kahve tüketimimi yarı yarıya azaltırım.
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Kahve dükkanlarında satılan o havalı, buzlu ve şuruplu kahve tariflerini evde tek başıma denemeyi çok severim.

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Evinize misafir geldiğinde onlara nasıl bir kahve deneyimi sunarsınız?

Evinize misafir geldiğinde onlara nasıl bir kahve deneyimi sunarsınız?
12 saat önceden özel olarak demlediğim kahveyi.
Herkesin damak tadına göre şuruplarla süslediğim havalı latteleri.
Hızlıca tek tuşla hazırladığım pratik espresso.
Hazır granül kahveye soğuk su ve buz atar geçerim.
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Son sorudayız! Bir kahve makinesinde "pratiklik" sizin için tam olarak ne anlama gelir?

Son sorudayız! Bir kahve makinesinde "pratiklik" sizin için tam olarak ne anlama gelir?
Tek bir dokunuşla gerçek Americano alabilmek.
Cihaz yüzeyinin leke tutmaması ve kolay silinmesi.
Aynı anda iki farklı çekirdeği taze taze tutabilmek.
Öğütme ayarını saniyeler içinde değiştirebilmek.
Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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