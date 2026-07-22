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Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile

İtalya'ya gidemiyorsak İtalya bize gelir! Gerçek kahve gurmelerinin bildiği ama bazen de unutabildiği kahve hilelerini bir araya getirdik. Misafirlerin ipuçlarını ve hilelerini senden isterse şaşırma!

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile

1. Kahve çok mu acı oldu? Bir çimdik tuz her şeyi çözer.

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 1
Kahveyi demledin ama beklediğinden daha acı bir tat aldın diyelim. Fincana atacağın çok ufak bir çimdik tuz dildeki acı tat reseptörlerini baskılar ve kahvenin doğal tatlılığını belirginleştirir.

2. Süt köpürtücün yok mu? Bunu dene.

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 2
Süt köpürtücün veya french press yoksa ufak bir cam kavanoz gerçek bir kurtarıcı olacak. Sütü kavanoza yarısına gelecek kadar koyup kapağını sıkıca kapat ve köpürene kadar iyice çalkala. Köpürmüş sütün hazır!

3. Mocha yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 3

Şuruplarla uğraşmak yerine kupanın dibine bir iki kare bitter çikolata bırak. Sıcak kahveyi doğrudan üzerine döktüğünde çikolata kendi kendine erir ve karıştığında çok daha gerçekçi bir aroma verir.

4. En iyi espresso için Philips Baristina yeter!

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 4
Misafirlerin soracağı bir hile daha! Philips Baristina'dan aldığın her espresso taptaze ve damakta tat bırakan cinsten. Çekirdek saklama haznesinden aldığı çekirdekleri öğütüp şıp diye espresso yapıyor ve aynı zamanda espresso yoğunluk oranını bile kendin ayarlayabiliyorsun.

5. Aromalı kahvelerde bu hileyi muhakkak dene.

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 5
Tarçın veya Hindistan cevizi gibi baharatları kahve piştikten sonra bardağa eklemek yerine doğrudan öğütülmüş kahvenin içine ya da portafiltreye koyup karıştır. Sıcak suyla temas ettiğinde aroması çok daha pürüzsüz bir şekilde fincana geçer.

6. Kahve fincanında sıcak su beklet. Neden mi?

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 6

Kahveyi soğuk bir fincana döktüğünde ısı aniden düşer ve lezzet profili bozulur. Kahveni koymadan önce bardağı kaynar suyla çalkalayıp ısıtmak sıcaklığı ve tadı çok daha uzun süre korur.

7. Sütü kaynamadan kullanmaya özen göster.

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 7
Sütü ısıtırken kaynama noktasına getirmemeye dikkat et. Süt çok ısındığında içindeki doğal şeker yanar ve tadı yavanlaşır. Hafif sıcakken ocaktan aldığında kahvene ekstra şeker eklemene gerek kalmaz.

8. Soğuyan kahveyi ısıtırken buna dikkat et.

Evde bir İtalyan kafesi yaratın: Misafirlerinize "Bunu hangi makineyle yaptın?" dedirtecek 8 hile 8
Buz gibi olmuş bir kahveyi mikrodalgaya atıp ısıtmak onun asiditesini bozar ve acı bir tat yaratır. Tekrar ısıtman gerekiyorsa bardağı sıcak su dolu bir kabın içine oturtarak yavaşça ısıtmayı dene.

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