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Burdur'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

19.05.2024 12:58
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Burdur’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri aracın tüplü olması nedeniyle gaz kaçağına karşı çalışma yaptı.

Burdur'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Burdur- Fethiye karayolu Serenler Otel mevkiinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, A.B.S. (21) idaresindeki otomobil Burdur’dan Karamanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce beton aydınlatma direğine sonra da ağaca çarptı.

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OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken sürücü hafif yaralandı.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.B.S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken itfaiye ekipleri aracın tüplü olması nedeniyle gaz kaçağına karşı çalışma yaptı.

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Kazada ikiye ayrılan otomobil ise çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
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