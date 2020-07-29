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  4. Burdur'da korkutan yangın! Saman yüklü TIR alev alev yandı

Burdur'da korkutan yangın! Saman yüklü TIR alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 21:30 | Son Güncelleme

Burdur'da, TIR'ın dorsesinde yüklü samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da korkutan yangın! Saman yüklü TIR alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Hızırilyaş Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Dorsesindeki samanı bir işletmeye boşaltmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'da yüklü saman, elektrik tellerine temas edince yangın çıktı. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, olayı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

OLAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yanan TIR’daki samanları söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Saman balyaları yanarak kullanılamaz hale gelirken, TIR ve dorsesinde de hasar meydana geldi. TIR sürücüsü ise olayı yara almadan atlattı. (DHA)

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