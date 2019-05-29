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Burdur'da elma yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:18 | Son Güncelleme

Burdur'da elma yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde elma yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Mehmet Yıldız idaresindeki elma yüklü 07 EVR 16 plakalı tır, Çobanpınar mevkisinde şarampole devrildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Abdullah Kıldı ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken Kıldı, ilk müdahalesinin ardından Isparta'ya sevk edildi.

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1 Ölü 1 Yaralı Burdur elma yüklü tır Mehmet Yıldız trafik kazası

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