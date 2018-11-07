Burdur'da iki aile arasında kavga

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki ailenin tartışması sonucu bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bucak'a bağlı Gündoğdu köyünde ikamet eden Tevfik O. (17) ve babası Ramazan O. (47), akşam saatlerinde evlerine gelen İlhan İ, Zeynep İ, Ayhan İ, Metin K. (22), Aziz K, Aykut S. ve Efe S. ile tartıştı.

Tartışmada esnasında darp edildiği belirtilen Tevfik O'nun Metin K'yi bacağından bıçakladığı, İlhan İ'nin ise yanında getirdiği tabancayla Ramazan O'yu sol bacağından yaraladığı iddia edildi.

Olayda yaralanan Metin K. ve Ramazan O. Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili 7 şüpheli, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

