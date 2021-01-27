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Burdur’da kaçak sigara ve içki operasyonu

27.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Burdur’da kaçak sigara ve içki operasyonu

Burdur’da kaçak içki ve sigara satışı yapan 5 kişi gözaltına alınırken aralarında bulunan bir kişi tutuklandı.

Burdur’da kaçak içki ve sigara satışı yapan 5 kişi gözaltına alınırken aralarında bulunan bir kişi tutuklandı. Kaçak içki ve sigara operasyonunda kilolarca kaçak sigara ele geçirildi.
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyonlara devam ediyor. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ocak tarihinde yaptığı operasyonda, 44,250 gram kıyılmış tütün, 23 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 12 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 paket pipo tütünü, 240 paket sigara sarma kâğıdı, 22 paket King ibareli kaçak sigara, 80 paket Captain Black ibareli kaçak sigara, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet profesyonel elektrikli sigara sarma makinesi, 22 adet kaçak viski ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak G.K., A.Ö., E.D., M.D. ve İ.G. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.D. isimli şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından, A.Ö., E.D. ve İ.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, G.K isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur’da kaçak sigara ve içki operasyonu

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